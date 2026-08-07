Photoshop, Illustrator, Premiere... : Adobe intègre plus de 70 applications directement dans ChatGPT
Par Laurence - Publié le
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects… Adobe fait un pas de plus vers l’IA. L’éditeur vient d’annoncer un nouveau plugin qui permet d’accéder à plus de 70 de ses applications directement depuis ChatGPT. Une intégration qui pourrait transformer la manière dont les créatifs utilisent les outils Adobe au quotidien.
Plutôt que de lancer son propre assistant concurrent, Adobe a choisi de s’intégrer à celui d’OpenAI. Grâce à ce nouveau plugin, les utilisateurs de ChatGPT Work et ChatGPT Codex peuvent désormais interagir avec l’ensemble de la Creative Cloud sans quitter leur conversation.
L’idée est simple : demander en langage naturel une action à ChatGPT, qui pourra ensuite faire appel aux outils Adobe concernés. Un utilisateur pourra par exemple créer un logo dans Illustrator, le retoucher dans Photoshop, puis préparer une animation dans After Effects, tout en restant dans la même interface.
Adobe cible avant tout les entreprises, les équipes créatives et les développeurs qui utilisent déjà ChatGPT dans leur travail. L’intégration est compatible avec les environnements Work et Codex, permettant aussi bien de collaborer sur un projet que d’automatiser certaines tâches via le code. Avec plus de 70 applications et services compatibles, il s’agit là de l’une des intégrations tierces les plus ambitieuses proposées dans ChatGPT.
Cette annonce illustre une évolution plus profonde du secteur. Pendant des années, les logiciels étaient au centre du travail créatif. Désormais, les assistants IA deviennent progressivement la porte d’entrée vers ces outils. En intégrant directement Creative Cloud dans ChatGPT, Adobe fait le pari que les utilisateurs préféreront dialoguer avec une IA plutôt que jongler entre plusieurs fenêtres ou applications.
Pour OpenAI, ce partenariat constitue également une étape importante. Plus des éditeurs majeurs ajoutent leurs services à ChatGPT, plus la plateforme s’impose comme un véritable espace de travail, bien au-delà du simple chatbot.
Adobe n’a toutefois pas encore précisé certains points importants. L’entreprise n’a notamment pas détaillé le fonctionnement des licences. On ignore encore si un abonnement Creative Cloud sera systématiquement nécessaire pour accéder aux différentes applications depuis ChatGPT, ou si certaines fonctions seront accessibles directement via le plugin. Les éventuelles limitations d’usage n’ont pas non plus été précisées.
Adobe montre une nouvelle fois qu’il préfère accompagner la montée en puissance de l’IA plutôt que la subir. En intégrant l’ensemble de sa suite créative dans ChatGPT, l’éditeur cherche à rester incontournable alors que les assistants IA deviennent progressivement le point d’entrée des usages professionnels.
Cette stratégie pourrait rapidement faire école. Si cette intégration rencontre le succès attendu, il est probable que d’autres grands éditeurs de logiciels suivent la même voie afin de rendre leurs outils accessibles directement depuis les principales plateformes d’intelligence artificielle.
TOUT L’ÉCOSYSTÈME ADOBE DANS CHATGPT
Plutôt que de lancer son propre assistant concurrent, Adobe a choisi de s’intégrer à celui d’OpenAI. Grâce à ce nouveau plugin, les utilisateurs de ChatGPT Work et ChatGPT Codex peuvent désormais interagir avec l’ensemble de la Creative Cloud sans quitter leur conversation.
L’idée est simple : demander en langage naturel une action à ChatGPT, qui pourra ensuite faire appel aux outils Adobe concernés. Un utilisateur pourra par exemple créer un logo dans Illustrator, le retoucher dans Photoshop, puis préparer une animation dans After Effects, tout en restant dans la même interface.
UNE INTÉGRATION PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS
Adobe cible avant tout les entreprises, les équipes créatives et les développeurs qui utilisent déjà ChatGPT dans leur travail. L’intégration est compatible avec les environnements Work et Codex, permettant aussi bien de collaborer sur un projet que d’automatiser certaines tâches via le code. Avec plus de 70 applications et services compatibles, il s’agit là de l’une des intégrations tierces les plus ambitieuses proposées dans ChatGPT.
ADOBE PARIE SUR L’IA COMME NOUVELLE INTERFACE
Cette annonce illustre une évolution plus profonde du secteur. Pendant des années, les logiciels étaient au centre du travail créatif. Désormais, les assistants IA deviennent progressivement la porte d’entrée vers ces outils. En intégrant directement Creative Cloud dans ChatGPT, Adobe fait le pari que les utilisateurs préféreront dialoguer avec une IA plutôt que jongler entre plusieurs fenêtres ou applications.
Pour OpenAI, ce partenariat constitue également une étape importante. Plus des éditeurs majeurs ajoutent leurs services à ChatGPT, plus la plateforme s’impose comme un véritable espace de travail, bien au-delà du simple chatbot.
Adobe n’a toutefois pas encore précisé certains points importants. L’entreprise n’a notamment pas détaillé le fonctionnement des licences. On ignore encore si un abonnement Creative Cloud sera systématiquement nécessaire pour accéder aux différentes applications depuis ChatGPT, ou si certaines fonctions seront accessibles directement via le plugin. Les éventuelles limitations d’usage n’ont pas non plus été précisées.
Qu’en penser ?
Adobe montre une nouvelle fois qu’il préfère accompagner la montée en puissance de l’IA plutôt que la subir. En intégrant l’ensemble de sa suite créative dans ChatGPT, l’éditeur cherche à rester incontournable alors que les assistants IA deviennent progressivement le point d’entrée des usages professionnels.
Cette stratégie pourrait rapidement faire école. Si cette intégration rencontre le succès attendu, il est probable que d’autres grands éditeurs de logiciels suivent la même voie afin de rendre leurs outils accessibles directement depuis les principales plateformes d’intelligence artificielle.