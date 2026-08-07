Photoshop, Illustrator, Premiere... : Adobe intègre plus de 70 applications directement dans ChatGPT

TOUT L’ÉCOSYSTÈME ADOBE DANS CHATGPT

UNE INTÉGRATION PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS

ADOBE PARIE SUR L’IA COMME NOUVELLE INTERFACE

Qu’en penser ?



Adobe montre une nouvelle fois qu’il préfère accompagner la montée en puissance de l’IA plutôt que la subir. En intégrant l’ensemble de sa suite créative dans ChatGPT, l’éditeur cherche à rester incontournable alors que les assistants IA deviennent progressivement le point d’entrée des usages professionnels.



Cette stratégie pourrait rapidement faire école. Si cette intégration rencontre le succès attendu, il est probable que d’autres grands éditeurs de logiciels suivent la même voie afin de rendre leurs outils accessibles directement depuis les principales plateformes d’intelligence artificielle.

Plutôt que de lancer son propre assistant concurrent,Grâce à ce nouveau plugin, les utilisateurs de ChatGPT Work et ChatGPT Codex peuvent désormaissans quitter leur conversation.L’idée est simple : demander en langage naturel une action à ChatGPT, qui pourra ensuites. Un utilisateur pourra par exemple créer un logo dans Illustrator, le retoucher dans Photoshop, puis préparer une animation dans After Effects, tout en restant dans la même interface.L’intégration est compatible avec les environnements, permettant aussi bien de collaborer sur un projet que d’automatiser certaines tâches via le code. Avec plus de 70 applications et services compatibles, il s’agit là de l’une des intégrations tierces les plus ambitieuses proposées dans ChatGPT.Pendant des années, les logiciels étaient au centre du travail créatif. Désormais, les assistants IA deviennent progressivement la porte d’entrée vers ces outils. En intégrant directement Creative Cloud dans ChatGPT,Pour OpenAI, ce partenariat constitue également une étape importante. Plus des éditeurs majeurs ajoutent leurs services à ChatGPT, plus la plateforme s’impose comme un véritable espace de travail, bien au-delà du simple chatbot.Adobe n’a toutefois pas encore précisé certains points importants.. On ignore encore si un abonnement Creative Cloud sera systématiquement nécessaire pour accéder aux différentes applications depuis ChatGPT, ou si certaines fonctions seront accessibles directement via le plugin.