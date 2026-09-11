Peakto 3.0 veut connecter vos photos et vidéos locales aux logiciels Adobe sans passer par le cloud

RETROUVER SES MÉDIAS SANS LES ENVOYER DANS LE CLOUD

PRÉPARER SES RUSHES AVANT PREMIERE PRO

LIGHTROOM ET PHOTOSHOP ÉGALEMENT CONCERNÉS

QU’EN PENSER ?



Avec cette version 3.0, Peakto trouve surtout un positionnement intéressant face à la multiplication des services dans le cloud. Pouvoir profiter d’une recherche assistée par IA sans déplacer plusieurs téraoctets de photos ou de rushes peut constituer un véritable avantage pour les photographes, vidéastes et studios disposant déjà de leur propre stockage.



L’intégration avec Premiere Pro élargit également nettement son intérêt : Peakto ne sert plus seulement à retrouver une ancienne photo, mais peut désormais devenir une véritable étape de préparation avant le montage.

Le problème est encore plus important dans les studios et les agences, où les contenus peuvent être répartis entre plusieurs disques, NAS, serveurs ou catalogues Lightroom Classic.Peakto 3.0 veut justementsans déplacer ni dupliquer les fichiers originaux. Le logiciel se connecte directement aux médias là où ils sont déjà stockés et les rend accessibles depuis une interface commune.: l’analyse et la recherche par IA sont effectuées directement sur le Mac. Les photos et vidéos n’ont donc pas besoin d’être envoyées vers le cloud, un point intéressant lorsque leur volume est important ou lorsque des questions de confidentialité, de droits à l’image ou d’accords avec les clients empêchent leur transfert.Avant même d’ouvrir Premiere Pro, il devient possible de rechercher dans des rushes à partir d’une scène, de métadonnées ou même des dialogues.L’idée est de réaliser une première sélection et une partie du dérushage directement dans Peakto.Le logiciel ajoute également une. Plusieurs personnes peuvent explorer les rushes, les annoter, ajouter des commentaires ou valider certains contenus, y compris à distance, tandis que les fichiers originaux restent stockés localement. La sélection obtenue peut ensuite être exportée vers Premiere Pro pour commencer véritablement le montage.Les photographes ne sont évidemment pas oubliés.Sonpermet ensuite de rechercher des personnes, des lieux, des scènes ou des images visuellement similaires parmi plusieurs années de photographies. CYME indique avoir optimisé cette technologie pour des bibliothèques pouvant contenir plusieurs centaines de milliers, voire des millions de fichiers.Peakto ne cherche donc pas à remplacer les logiciels Adobe et ne génère pas non plus de nouvelles images. Il se positionne plutôt en amont du processus créatif, pour organiser et retrouver les médias existants avant leur retouche ou leur montage., avant une sortie officielle dont la date n’est pas encore précisée. Peakto est proposé par abonnement à partir de 10 euros par mois en version Standard et 25 euros par mois et par utilisateur en version Pro. Une licence perpétuelle Standard reste également disponible.