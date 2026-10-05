Un MacBook Pro OLED, tactile et plus léger, pour octobre ?

Un MacBook Pro beaucoup plus léger

nettement plus légers

OLED, écran tactile et Dynamic Island

Apple pourrait les présenter dès octobre

QU’EN PENSER ?



Écran OLED tactile, Dynamic Island, châssis plus fin et désormais une réduction sensible du poids : le prochain MacBook Pro s’annonce comme une évolution autrement plus importante que les dernières générations. Le gain de poids pourrait d’ailleurs être l’un des changements les plus appréciables au quotidien, notamment pour le très imposant modèle 16 pouces. Reste maintenant à connaître les chiffres exacts… et surtout à savoir si cette cure d’amaigrissement n’aura pas de conséquence sur l’autonomie ou le refroidissement.

Après plusieurs années d’évolutions essentiellement internes,. Et les changements ne concerneraient pas uniquement son écran.Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman affirme que les prochains modèles serontque la génération actuelle. Apple aurait pour cela entièrement repensé l’intérieur de la machine, en miniaturisant certains composants et en réorganisant leur implantation. L’objectif serait de rendre les nouveaux MacBook Pro beaucoup plus faciles à transporter.Le gain pourrait être particulièrement appréciable sur le modèle 16 pouces.. Mark Gurman ne fournit malheureusement aucun chiffre concernant le poids des futures machines.Cette réduction du poids devrait s’accompagner d’, une évolution évoquée depuis plusieurs mois. Apple chercherait donc à retrouver une certaine finesse sans pour autant sacrifier les performances et les capacités de refroidissement qui distinguent le MacBook Pro du MacBook Air.Ce nouveau design devrait surtout accompagner un changement majeur du côté de l’écran.Mais surtout,Une petite révolution pour Apple, qui a longtemps refusé de transposer sur ses ordinateurs l’interface tactile de l’iPhone et de l’iPad. Le clavier et le trackpad resteraient évidemment présents, le tactile venant simplement offrir une nouvelle méthode d’interaction.Apple aurait d’ailleurs renforcé la charnière et revu la conception de l’écran afin d’éviter que celui-ci ne bouge lorsque l’utilisateur appuie dessus. Enfin,. Comme sur l’iPhone, cette zone pourrait afficher différentes informations liées aux activités en cours, comme des minuteurs, alertes ou autres notifications.Le calendrier semble également se préciser. Mark Gurman indiquait il y a quelques jours qu’Apple pourrait dévoiler ces nouveaux MacBook Pro dès le mois d’octobre, même si une présentation en novembre reste possible. Dans sa dernière newsletter, il évoque désormais une arrivée « d’ici le mois prochain », ce qui placerait dans tous les cas leur lancement avant la fin novembre.La mise à jour apporterait justement plusieurs modifications nécessaires àAlors que ce grand redesign a longtemps été associé aux M6 Pro et M6 Max, les dernières informations de. Apple aurait choisi de faire l’impasse sur les déclinaisons haut de gamme de la génération M6 afin d’accélérer ensuite le passage aux M7.Concernant le nom, plusieurs rumeurs ont évoqué ces derniers mois l’apparition d’un, qui pourrait venir se positionner au-dessus des MacBook Pro traditionnels plutôt que les remplacer. Pour l’instant, rien ne permet toutefois de confirmer qu’Apple retiendra réellement cette appellation. Et on a bien vu comment l'iPhone Ultra est devenu un iPhone Duo !