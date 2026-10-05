Un MacBook Pro OLED, tactile et plus léger, pour octobre ?
Par Laurence - Publié le
Le prochain MacBook Pro pourrait bien marquer l’une des évolutions les plus importantes de la gamme depuis plusieurs années. En plus d’un écran OLED tactile et d’une Dynamic Island, Apple aurait entièrement revu son architecture interne afin de réduire sensiblement son poids. Et son lancement serait désormais imminent.
Après plusieurs années d’évolutions essentiellement internes, Apple s’apprêterait à revoir en profondeur son MacBook Pro. Et les changements ne concerneraient pas uniquement son écran.
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme que les prochains modèles seront
Le gain pourrait être particulièrement appréciable sur le modèle 16 pouces. Dans sa configuration la plus lourde, le MacBook Pro actuel atteint environ 2,18 kg, contre environ 1,51 kg pour le MacBook Air 15 pouces. Mark Gurman ne fournit malheureusement aucun chiffre concernant le poids des futures machines.
Cette réduction du poids devrait s’accompagner d’un châssis plus fin, une évolution évoquée depuis plusieurs mois. Apple chercherait donc à retrouver une certaine finesse sans pour autant sacrifier les performances et les capacités de refroidissement qui distinguent le MacBook Pro du MacBook Air.
Ce nouveau design devrait surtout accompagner un changement majeur du côté de l’écran. Apple abandonnerait pour la première fois la dalle mini-LED de ses MacBook Pro haut de gamme au profit d’une technologie OLED Tandem.
Mais surtout, ces nouveaux MacBook Pro devraient devenir les premiers Mac portables dotés d’un écran tactile. Une petite révolution pour Apple, qui a longtemps refusé de transposer sur ses ordinateurs l’interface tactile de l’iPhone et de l’iPad. Le clavier et le trackpad resteraient évidemment présents, le tactile venant simplement offrir une nouvelle méthode d’interaction.
Apple aurait d’ailleurs renforcé la charnière et revu la conception de l’écran afin d’éviter que celui-ci ne bouge lorsque l’utilisateur appuie dessus. Enfin, l’encoche actuelle disparaîtrait au profit d’une Dynamic Island, organisée autour d’un poinçon (pour la caméra). Comme sur l’iPhone, cette zone pourrait afficher différentes informations liées aux activités en cours, comme des minuteurs, alertes ou autres notifications.
Le calendrier semble également se préciser. Mark Gurman indiquait il y a quelques jours qu’Apple pourrait dévoiler ces nouveaux MacBook Pro dès le mois d’octobre, même si une présentation en novembre reste possible. Dans sa dernière newsletter, il évoque désormais une arrivée « d’ici le mois prochain », ce qui placerait dans tous les cas leur lancement avant la fin novembre.
Apple testerait actuellement ces machines avec macOS 27.2. La mise à jour apporterait justement plusieurs modifications nécessaires à la prise en charge de l’écran tactile et de la Dynamic Island.
Une petite surprise pourrait également concerner les puces. Alors que ce grand redesign a longtemps été associé aux M6 Pro et M6 Max, les dernières informations de Mark Gurman évoquent finalement les actuelles M5 Pro et M5 Max. Apple aurait choisi de faire l’impasse sur les déclinaisons haut de gamme de la génération M6 afin d’accélérer ensuite le passage aux M7.
Concernant le nom, plusieurs rumeurs ont évoqué ces derniers mois l’apparition d’un MacBook Ultra, qui pourrait venir se positionner au-dessus des MacBook Pro traditionnels plutôt que les remplacer. Pour l’instant, rien ne permet toutefois de confirmer qu’Apple retiendra réellement cette appellation. Et on a bien vu comment l'iPhone Ultra est devenu un iPhone Duo !
Écran OLED tactile, Dynamic Island, châssis plus fin et désormais une réduction sensible du poids : le prochain MacBook Pro s’annonce comme une évolution autrement plus importante que les dernières générations. Le gain de poids pourrait d’ailleurs être l’un des changements les plus appréciables au quotidien, notamment pour le très imposant modèle 16 pouces. Reste maintenant à connaître les chiffres exacts… et surtout à savoir si cette cure d’amaigrissement n’aura pas de conséquence sur l’autonomie ou le refroidissement.
Un MacBook Pro beaucoup plus léger
Après plusieurs années d’évolutions essentiellement internes, Apple s’apprêterait à revoir en profondeur son MacBook Pro. Et les changements ne concerneraient pas uniquement son écran.
Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme que les prochains modèles seront
nettement plus légersque la génération actuelle. Apple aurait pour cela entièrement repensé l’intérieur de la machine, en miniaturisant certains composants et en réorganisant leur implantation. L’objectif serait de rendre les nouveaux MacBook Pro beaucoup plus faciles à transporter.
Le gain pourrait être particulièrement appréciable sur le modèle 16 pouces. Dans sa configuration la plus lourde, le MacBook Pro actuel atteint environ 2,18 kg, contre environ 1,51 kg pour le MacBook Air 15 pouces. Mark Gurman ne fournit malheureusement aucun chiffre concernant le poids des futures machines.
Cette réduction du poids devrait s’accompagner d’un châssis plus fin, une évolution évoquée depuis plusieurs mois. Apple chercherait donc à retrouver une certaine finesse sans pour autant sacrifier les performances et les capacités de refroidissement qui distinguent le MacBook Pro du MacBook Air.
OLED, écran tactile et Dynamic Island
Ce nouveau design devrait surtout accompagner un changement majeur du côté de l’écran. Apple abandonnerait pour la première fois la dalle mini-LED de ses MacBook Pro haut de gamme au profit d’une technologie OLED Tandem.
Mais surtout, ces nouveaux MacBook Pro devraient devenir les premiers Mac portables dotés d’un écran tactile. Une petite révolution pour Apple, qui a longtemps refusé de transposer sur ses ordinateurs l’interface tactile de l’iPhone et de l’iPad. Le clavier et le trackpad resteraient évidemment présents, le tactile venant simplement offrir une nouvelle méthode d’interaction.
Apple aurait d’ailleurs renforcé la charnière et revu la conception de l’écran afin d’éviter que celui-ci ne bouge lorsque l’utilisateur appuie dessus. Enfin, l’encoche actuelle disparaîtrait au profit d’une Dynamic Island, organisée autour d’un poinçon (pour la caméra). Comme sur l’iPhone, cette zone pourrait afficher différentes informations liées aux activités en cours, comme des minuteurs, alertes ou autres notifications.
Apple pourrait les présenter dès octobre
Le calendrier semble également se préciser. Mark Gurman indiquait il y a quelques jours qu’Apple pourrait dévoiler ces nouveaux MacBook Pro dès le mois d’octobre, même si une présentation en novembre reste possible. Dans sa dernière newsletter, il évoque désormais une arrivée « d’ici le mois prochain », ce qui placerait dans tous les cas leur lancement avant la fin novembre.
Apple testerait actuellement ces machines avec macOS 27.2. La mise à jour apporterait justement plusieurs modifications nécessaires à la prise en charge de l’écran tactile et de la Dynamic Island.
Une petite surprise pourrait également concerner les puces. Alors que ce grand redesign a longtemps été associé aux M6 Pro et M6 Max, les dernières informations de Mark Gurman évoquent finalement les actuelles M5 Pro et M5 Max. Apple aurait choisi de faire l’impasse sur les déclinaisons haut de gamme de la génération M6 afin d’accélérer ensuite le passage aux M7.
Concernant le nom, plusieurs rumeurs ont évoqué ces derniers mois l’apparition d’un MacBook Ultra, qui pourrait venir se positionner au-dessus des MacBook Pro traditionnels plutôt que les remplacer. Pour l’instant, rien ne permet toutefois de confirmer qu’Apple retiendra réellement cette appellation. Et on a bien vu comment l'iPhone Ultra est devenu un iPhone Duo !
QU’EN PENSER ?
Écran OLED tactile, Dynamic Island, châssis plus fin et désormais une réduction sensible du poids : le prochain MacBook Pro s’annonce comme une évolution autrement plus importante que les dernières générations. Le gain de poids pourrait d’ailleurs être l’un des changements les plus appréciables au quotidien, notamment pour le très imposant modèle 16 pouces. Reste maintenant à connaître les chiffres exacts… et surtout à savoir si cette cure d’amaigrissement n’aura pas de conséquence sur l’autonomie ou le refroidissement.