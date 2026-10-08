Surface Laptop Ultra : Microsoft abandonne Intel et vise le MacBook Pro avec Nvidia

On en dit quoi ?



Cette machine est sur le papier ce que le monde Windows a produit de plus désirable depuis des années, avec cette montagne de mémoire unifiée qui va parler à tous ceux qui font tourner de l'IA à la maison. Tout dépendra maintenant de ce que vaut l'émulation Prism au quotidien et de ce que devient l'autonomie quand le GPU se réveille, parce qu'Apple a mis des années à roder ses Mac ARM et que Nvidia part de beaucoup plus loin sur ce terrain. Se voir servir 24 Go de mémoire soudée sur le modèle de base demande aussi une bonne dose de confiance envers une plateforme qui n'a encore rien prouvé. Mais un Surface qui donne envie, on n'avait pas écrit ça depuis longtemps. Dommage que ça tourne sous Windows.