Microsoft lance sa Surface Laptop 8 et Surface Pro

On en dit quoi ?



Les machines sont soignées, ça se voit, et voir l'OLED débarquer de série sur la Laptop 8 fait franchement plaisir. Sauf que la facture coince. Difficile de ne pas tiquer devant une Surface Pro qui réclame plus de 1 800 euros pour devenir un ordinateur complet alors qu'un MacBook Air à 1 199 euros n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner dès la sortie du carton. La RAMpocalypse a bon dos. Apple gère sa mémoire elle aussi, et pourtant l'écart se creuse dans l'autre sens, ce qui en dit long. Reste l'argument du 2-en-1 sous Windows, bien réel pour qui s'en sert vraiment.