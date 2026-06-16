Microsoft lance sa Surface Laptop 8 et Surface Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft lance donc sa Surface Laptop 8 et sa nouvelle Surface Pro sous Snapdragon X2 Elite. Plus rapides, plus belles, et nettement plus chères. La Surface Pro grimpe à 1 699 euros, soit 300 de plus que la génération précédente. De quoi se demander si elle vaut encore la peine face à un MacBook Air.
Une fuite repérée par Notebookcheck a vendu la mèche quelques jours avant l'annonce officielle, et la note est salée. La nouvelle Surface Pro démarre à 1 699 euros quand l'ancienne, déjà sous Snapdragon, se contentait de 1 399 euros. Trois cents euros d'écart d'une génération à l'autre. La Surface Laptop 8 en 13,8 pouces s'aligne sur ce tarif de 1 699 euros, et la version 15 pouces part carrément de 2 299 euros. Microsoft justifie tout ça par la flambée du prix de la mémoire vive, le fameux épisode RAMpocalypse qui a déjà fait grimper toute la gamme Surface en début d'année. Reste que pour le client, l'explication ne change rien à l'addition.
Pour ce prix, on a droit à du sérieux. La puce, c'est le Snapdragon X2 Elite de Qualcomm et ses douze cœurs, et il faudra se contenter d'une version X2 Plus sur les modèles d'entrée de gamme, là où la Surface Pro la mieux dotée embarque enfin une dalle OLED à 120 Hz, deux ports USB-C en USB 4, jusqu'à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage. La Laptop 8 va plus loin encore avec 2 To possibles, l'OLED de série pour la première fois et une autonomie annoncée entre 19 et 20 heures. Pas mal donc. Reste à savoir si cette hausse de tarif suit celle des performances ou plutôt celle de la RAM.
Voilà le détail qui fâche. Les 1 699 euros affichés correspondent à la tablette toute seule, et le clavier qui transforme la chose en vrai portable continue d'être facturé à part, comptez une bonne centaine d'euros de plus, étui qui range désormais le Slim Pen 2 ou pas. Du coup une Surface Pro réellement utilisable franchit allègrement les 1 800 euros, quand le MacBook Air M5 démarre lui autour de 1 199 euros tout compris et se déniche régulièrement sous les 1000 euros en promotion. Le clavier, lui, est déjà dans la boîte.
Les machines sont soignées, ça se voit, et voir l'OLED débarquer de série sur la Laptop 8 fait franchement plaisir. Sauf que la facture coince. Difficile de ne pas tiquer devant une Surface Pro qui réclame plus de 1 800 euros pour devenir un ordinateur complet alors qu'un MacBook Air à 1 199 euros n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner dès la sortie du carton. La RAMpocalypse a bon dos. Apple gère sa mémoire elle aussi, et pourtant l'écart se creuse dans l'autre sens, ce qui en dit long. Reste l'argument du 2-en-1 sous Windows, bien réel pour qui s'en sert vraiment.
Des prix qui décollent
Une fuite repérée par Notebookcheck a vendu la mèche quelques jours avant l'annonce officielle, et la note est salée. La nouvelle Surface Pro démarre à 1 699 euros quand l'ancienne, déjà sous Snapdragon, se contentait de 1 399 euros. Trois cents euros d'écart d'une génération à l'autre. La Surface Laptop 8 en 13,8 pouces s'aligne sur ce tarif de 1 699 euros, et la version 15 pouces part carrément de 2 299 euros. Microsoft justifie tout ça par la flambée du prix de la mémoire vive, le fameux épisode RAMpocalypse qui a déjà fait grimper toute la gamme Surface en début d'année. Reste que pour le client, l'explication ne change rien à l'addition.
Du mieux côté matériel, quand même
Pour ce prix, on a droit à du sérieux. La puce, c'est le Snapdragon X2 Elite de Qualcomm et ses douze cœurs, et il faudra se contenter d'une version X2 Plus sur les modèles d'entrée de gamme, là où la Surface Pro la mieux dotée embarque enfin une dalle OLED à 120 Hz, deux ports USB-C en USB 4, jusqu'à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage. La Laptop 8 va plus loin encore avec 2 To possibles, l'OLED de série pour la première fois et une autonomie annoncée entre 19 et 20 heures. Pas mal donc. Reste à savoir si cette hausse de tarif suit celle des performances ou plutôt celle de la RAM.
Le piège du clavier
Voilà le détail qui fâche. Les 1 699 euros affichés correspondent à la tablette toute seule, et le clavier qui transforme la chose en vrai portable continue d'être facturé à part, comptez une bonne centaine d'euros de plus, étui qui range désormais le Slim Pen 2 ou pas. Du coup une Surface Pro réellement utilisable franchit allègrement les 1 800 euros, quand le MacBook Air M5 démarre lui autour de 1 199 euros tout compris et se déniche régulièrement sous les 1000 euros en promotion. Le clavier, lui, est déjà dans la boîte.
On en dit quoi ?
Les machines sont soignées, ça se voit, et voir l'OLED débarquer de série sur la Laptop 8 fait franchement plaisir. Sauf que la facture coince. Difficile de ne pas tiquer devant une Surface Pro qui réclame plus de 1 800 euros pour devenir un ordinateur complet alors qu'un MacBook Air à 1 199 euros n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner dès la sortie du carton. La RAMpocalypse a bon dos. Apple gère sa mémoire elle aussi, et pourtant l'écart se creuse dans l'autre sens, ce qui en dit long. Reste l'argument du 2-en-1 sous Windows, bien réel pour qui s'en sert vraiment.