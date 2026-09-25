Microsoft abandonne le label Copilot+, deux ans après l'avoir lancé face aux Mac

On en dit quoi ?



Deux ans pour créer une catégorie et deux ans pour l'enterrer, c'est expéditif, même pour Microsoft qui a pourtant l'habitude de tuer ses produits. Le plus rigolo, c'est que l'objectif de départ est en partie atteint, parce que les puces neuronales sont maintenant partout, y compris dans des machines qui n'auront jamais droit au badge. Mais entre Recall qui a fait fuir tout le monde et une RAM devenue hors de prix à cause de l'IA elle-même, ce label n'avait plus grand-chose à vendre. Notez au passage qu'Apple n'a jamais collé d'autocollant sur ses puces M, et ça ne l'empêche pas de vendre des Mac.