Microsoft abandonne le label Copilot+, deux ans après l'avoir lancé face aux Mac
Par Vincent Lautier - Publié le
Le label Copilot+ disparaît des nouveaux PC de Microsoft, deux ans à peine après un lancement en fanfare face aux MacBook. Les dernières Surface cochent pourtant toutes les cases techniques du programme, mais plus personne ne veut du nom, ni chez Microsoft ni chez les autres constructeurs. Un enterrement discret, sans communiqué ni explication, et franchement sans surprise.
En mai 2024, Microsoft présentait les Copilot+ PC comme une nouvelle catégorie d'ordinateurs, avec un cahier des charges précis : une puce neuronale capable d'au moins 40 TOPS, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le tout inauguré par les Snapdragon X de Qualcomm avant qu'AMD et Intel ne rejoignent la fête. La communication de l'époque ne faisait pas dans la dentelle, puisque Redmond promettait des machines jusqu'à 58 % plus rapides qu'un MacBook Air M3 en multicoeur. En échange, ces PC devaient recevoir des fonctions d'IA locale exclusives, comme Recall, Cocreator pour la retouche d'image ou les sous-titres traduits en direct.
Sauf que les Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces présentées au Snapdragon Summit, équipées de la nouvelle puce Snapdragon X2 Plus, ne portent plus le nom Copilot+. Brett Ostrum, le patron de la gamme Surface, l'a confirmé : ces machines respectent toutes les exigences du label, mais Microsoft n'utilisera probablement plus cette appellation. Les autres constructeurs font pareil et retirent la mention de leurs fiches produit. Pour les PC déjà vendus, rien ne change : les fonctions d'IA sont toujours là, seul l'autocollant disparaît.
Le label traînait aussi de sacrées casseroles. Recall, sa fonction vitrine qui enregistrait des captures d'écran de toute votre activité, a déclenché une belle panique chez les chercheurs en sécurité et a été repoussée de plusieurs mois avant d'arriver en catimini fin 2024. Le grand public, lui, n'a jamais vraiment compris ce que ce label garantissait, et aucune de ces fonctions n'a donné envie de changer de PC. La flambée du prix de la RAM n'arrange rien. Microsoft a même lancé l'an dernier des Surface d'entrée de gamme avec 8 Go de mémoire, sous la barre de son propre label.
Deux ans pour créer une catégorie et deux ans pour l'enterrer, c'est expéditif, même pour Microsoft qui a pourtant l'habitude de tuer ses produits. Le plus rigolo, c'est que l'objectif de départ est en partie atteint, parce que les puces neuronales sont maintenant partout, y compris dans des machines qui n'auront jamais droit au badge. Mais entre Recall qui a fait fuir tout le monde et une RAM devenue hors de prix à cause de l'IA elle-même, ce label n'avait plus grand-chose à vendre. Notez au passage qu'Apple n'a jamais collé d'autocollant sur ses puces M, et ça ne l'empêche pas de vendre des Mac.
Un label pensé contre les Mac
En mai 2024, Microsoft présentait les Copilot+ PC comme une nouvelle catégorie d'ordinateurs, avec un cahier des charges précis : une puce neuronale capable d'au moins 40 TOPS, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le tout inauguré par les Snapdragon X de Qualcomm avant qu'AMD et Intel ne rejoignent la fête. La communication de l'époque ne faisait pas dans la dentelle, puisque Redmond promettait des machines jusqu'à 58 % plus rapides qu'un MacBook Air M3 en multicoeur. En échange, ces PC devaient recevoir des fonctions d'IA locale exclusives, comme Recall, Cocreator pour la retouche d'image ou les sous-titres traduits en direct.
Les Surface tournent la page
Sauf que les Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces présentées au Snapdragon Summit, équipées de la nouvelle puce Snapdragon X2 Plus, ne portent plus le nom Copilot+. Brett Ostrum, le patron de la gamme Surface, l'a confirmé : ces machines respectent toutes les exigences du label, mais Microsoft n'utilisera probablement plus cette appellation. Les autres constructeurs font pareil et retirent la mention de leurs fiches produit. Pour les PC déjà vendus, rien ne change : les fonctions d'IA sont toujours là, seul l'autocollant disparaît.
Recall n'a pas aidé
Le label traînait aussi de sacrées casseroles. Recall, sa fonction vitrine qui enregistrait des captures d'écran de toute votre activité, a déclenché une belle panique chez les chercheurs en sécurité et a été repoussée de plusieurs mois avant d'arriver en catimini fin 2024. Le grand public, lui, n'a jamais vraiment compris ce que ce label garantissait, et aucune de ces fonctions n'a donné envie de changer de PC. La flambée du prix de la RAM n'arrange rien. Microsoft a même lancé l'an dernier des Surface d'entrée de gamme avec 8 Go de mémoire, sous la barre de son propre label.
On en dit quoi ?
Deux ans pour créer une catégorie et deux ans pour l'enterrer, c'est expéditif, même pour Microsoft qui a pourtant l'habitude de tuer ses produits. Le plus rigolo, c'est que l'objectif de départ est en partie atteint, parce que les puces neuronales sont maintenant partout, y compris dans des machines qui n'auront jamais droit au badge. Mais entre Recall qui a fait fuir tout le monde et une RAM devenue hors de prix à cause de l'IA elle-même, ce label n'avait plus grand-chose à vendre. Notez au passage qu'Apple n'a jamais collé d'autocollant sur ses puces M, et ça ne l'empêche pas de vendre des Mac.