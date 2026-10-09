Green cards bloquées chez Microsoft et Adobe, mais pas chez Apple ni Amazon

On en dit quoi ?



On peut comprendre que Washington s'interroge sur le modèle des sous-traitants qui facturent des armées d'ingénieurs à bas prix, le sujet est documenté depuis des années. Mais ranger Microsoft et Adobe dans le même panier, sans procès ni décision de justice, c'est quand même beaucoup plus gênant. Des milliers de salariés parfaitement en règle, parfois installés aux États-Unis depuis dix ans, voient leur dossier gelé du jour au lendemain sans avoir rien fait de mal. On sanctionne des employeurs en prenant leurs employés en otage, et ça ne dérange visiblement personne à Washington.