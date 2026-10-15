Clap de fin : Apple déclare le MacBook 12 pouces obsolète

Le MacBook 12 pouces tire définitivement sa révérence

L’iPad 6 et les BeatsX également concernés

Produit ancien ou obsolète : quelle différence ?

vintage

obsolète

Qu’en penser ?



La disparition du MacBook 12 pouces de la liste des appareils réparables marque la fin d’une petite parenthèse dans l’histoire du Mac. Malgré ses défauts, cette machine avait le mérite de proposer un format que les MacBook actuels n’ont jamais totalement retrouvé. Mais cette classification soulève aussi la question de la durée de vie des produits électroniques. Un ordinateur parfaitement fonctionnel peut encore rendre de nombreux services après neuf ans. Encore faut-il pouvoir le réparer lorsqu’un composant tombe en panne.

Lancé en 2015, le MacBook 12 pouces occupait une place particulière dans la gamme Apple.. Il avait également inauguré plusieurs choix techniques audacieux, notamment un unique port USB-C, qui servait aussi bien à la recharge qu’au branchement des accessoires.Mais: performances limitées, connectique minimaliste et clavier papillon, dont la fiabilité a rapidement suscité des critiques.Apple avait finalement abandonné cette gamme en 2019, sans jamais lui donner de véritable successeur direct. Aujourd’hui, le modèle de 2017 rejoint officiellement la catégorie des produits obsolètes. Les versions de 2015 et 2016 y figuraient déjà.Le MacBook n’est pas le seul appareil touché par cette mise à jour. Apple ajoute également, dans ses versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular. Cette tablette avait notamment marqué une étape importante dans l’histoire de l’iPad d’entrée de gamme, en introduisant la compatibilité avec l’Apple Pencil de première génération.Ces références ne pourront donc plus bénéficier des services de réparation matériels proposés par Apple, sous réserve des exceptions prévues par la firme et des obligations légales applicables.Un appareil devient généralement. Il peut encore être réparé par Apple ou un centre agréé, sous réserve de disponibilité des pièces détachées.À ce stade, Apple cesse normalement de fournir les réparations matérielles et les pièces nécessaires à son réseau de maintenance. Cela ne signifie évidemment pas que les appareils concernés cessent de fonctionner. Les utilisateurs peuvent continuer à s’en servir, mais devront se tourner vers des réparateurs indépendants en cas de panne, lorsque des pièces sont encore disponibles.