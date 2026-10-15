Clap de fin : Apple déclare le MacBook 12 pouces obsolète
Par Laurence - Publié le
Apple vient d’actualiser sa liste de produits anciens et obsolètes, avec trois nouvelles références. Parmi elles, deuil absolu ! Le MacBook 12 pouces de 2017, dernier représentant d’une gamme aussi atypique qu’appréciée de certains utilisateurs. L’iPad de sixième génération et les écouteurs BeatsX rejoignent également cette liste. Une décision qui signifie notamment la fin des réparations officielles chez Apple.
Lancé en 2015, le MacBook 12 pouces occupait une place particulière dans la gamme Apple. Avec son design ultrafin, son poids plume d’environ 900 grammes et son écran Retina, il préfigurait une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Il avait également inauguré plusieurs choix techniques audacieux, notamment un unique port USB-C, qui servait aussi bien à la recharge qu’au branchement des accessoires.
Mais cette recherche de finesse s’accompagnait de compromis : performances limitées, connectique minimaliste et clavier papillon, dont la fiabilité a rapidement suscité des critiques. Malgré ces défauts, le MacBook 12 pouces avait conservé ses adeptes convaincus et totalement séduits par son format particulièrement compact.
Apple avait finalement abandonné cette gamme en 2019, sans jamais lui donner de véritable successeur direct. Aujourd’hui, le modèle de 2017 rejoint officiellement la catégorie des produits obsolètes. Les versions de 2015 et 2016 y figuraient déjà. C’est donc toute la famille des MacBook 12 pouces qui disparaît désormais du catalogue des appareils réparables par Apple.
Le MacBook n’est pas le seul appareil touché par cette mise à jour. Apple ajoute également l’iPad de sixième génération, commercialisé en 2018, dans ses versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular. Cette tablette avait notamment marqué une étape importante dans l’histoire de l’iPad d’entrée de gamme, en introduisant la compatibilité avec l’Apple Pencil de première génération.
Les BeatsX, écouteurs sans fil au nom impossible à prononcer, rejoignent également la liste. Ces références ne pourront donc plus bénéficier des services de réparation matériels proposés par Apple, sous réserve des exceptions prévues par la firme et des obligations légales applicables.
Pour rappel, ce classement est automatique et sans appel : Apple distingue deux catégories dans son suivi des produits retirés de la vente. Un appareil devient généralement
Après sept ans, il passe dans la deuxième et dernière catégorie
La disparition du MacBook 12 pouces de la liste des appareils réparables marque la fin d’une petite parenthèse dans l’histoire du Mac. Malgré ses défauts, cette machine avait le mérite de proposer un format que les MacBook actuels n’ont jamais totalement retrouvé. Mais cette classification soulève aussi la question de la durée de vie des produits électroniques. Un ordinateur parfaitement fonctionnel peut encore rendre de nombreux services après neuf ans. Encore faut-il pouvoir le réparer lorsqu’un composant tombe en panne.
Le MacBook 12 pouces tire définitivement sa révérence
Lancé en 2015, le MacBook 12 pouces occupait une place particulière dans la gamme Apple. Avec son design ultrafin, son poids plume d’environ 900 grammes et son écran Retina, il préfigurait une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Il avait également inauguré plusieurs choix techniques audacieux, notamment un unique port USB-C, qui servait aussi bien à la recharge qu’au branchement des accessoires.
Mais cette recherche de finesse s’accompagnait de compromis : performances limitées, connectique minimaliste et clavier papillon, dont la fiabilité a rapidement suscité des critiques. Malgré ces défauts, le MacBook 12 pouces avait conservé ses adeptes convaincus et totalement séduits par son format particulièrement compact.
Apple avait finalement abandonné cette gamme en 2019, sans jamais lui donner de véritable successeur direct. Aujourd’hui, le modèle de 2017 rejoint officiellement la catégorie des produits obsolètes. Les versions de 2015 et 2016 y figuraient déjà. C’est donc toute la famille des MacBook 12 pouces qui disparaît désormais du catalogue des appareils réparables par Apple.
L’iPad 6 et les BeatsX également concernés
Le MacBook n’est pas le seul appareil touché par cette mise à jour. Apple ajoute également l’iPad de sixième génération, commercialisé en 2018, dans ses versions Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular. Cette tablette avait notamment marqué une étape importante dans l’histoire de l’iPad d’entrée de gamme, en introduisant la compatibilité avec l’Apple Pencil de première génération.
Les BeatsX, écouteurs sans fil au nom impossible à prononcer, rejoignent également la liste. Ces références ne pourront donc plus bénéficier des services de réparation matériels proposés par Apple, sous réserve des exceptions prévues par la firme et des obligations légales applicables.
Produit ancien ou obsolète : quelle différence ?
Pour rappel, ce classement est automatique et sans appel : Apple distingue deux catégories dans son suivi des produits retirés de la vente. Un appareil devient généralement
vintagecinq ans après l’arrêt de sa commercialisation. Il peut encore être réparé par Apple ou un centre agréé, sous réserve de disponibilité des pièces détachées.
Après sept ans, il passe dans la deuxième et dernière catégorie
obsolète. À ce stade, Apple cesse normalement de fournir les réparations matérielles et les pièces nécessaires à son réseau de maintenance. Cela ne signifie évidemment pas que les appareils concernés cessent de fonctionner. Les utilisateurs peuvent continuer à s’en servir, mais devront se tourner vers des réparateurs indépendants en cas de panne, lorsque des pièces sont encore disponibles.
Qu’en penser ?
La disparition du MacBook 12 pouces de la liste des appareils réparables marque la fin d’une petite parenthèse dans l’histoire du Mac. Malgré ses défauts, cette machine avait le mérite de proposer un format que les MacBook actuels n’ont jamais totalement retrouvé. Mais cette classification soulève aussi la question de la durée de vie des produits électroniques. Un ordinateur parfaitement fonctionnel peut encore rendre de nombreux services après neuf ans. Encore faut-il pouvoir le réparer lorsqu’un composant tombe en panne.