Le marché des PC s’effondre de 21 %, mais le MacBook Neo sauve les meubles chez Apple !
Par Laurence - Publié le
Le marché mondial des ordinateurs traverse une période particulièrement difficile ! Selon les derniers chiffres de Counterpoint Research, les livraisons de PC ont chuté de 21 % au troisième trimestre 2026. Apple n’échappe pas à cette tendance, avec des ventes de Mac en recul de 11 %. Mais la firme parvient à limiter les dégâts et même à gagner des parts de marché, notamment grâce au MacBook Neo.
Les chiffres publiés par Counterpoint Research témoignent d’un net ralentissement du marché informatique. Au troisième trimestre 2026, 57 millions d’ordinateurs ont été livrés dans le monde, soit une baisse de 21 % par rapport à la même période l’année dernière.
Lenovo conserve sa première place avec 26,3 % du marché, malgré une baisse de 23 % de ses livraisons. HP arrive deuxième avec 18,1 % de parts de marché, mais accuse une chute encore plus importante de 31 %. Dell complète le podium avec 13,3 % du marché et des livraisons en recul de 25 %. Apple occupe la quatrième place, devant ASUS, avec une part de marché de 9,8 %.
Avec 5,6 millions de Mac livrés au troisième trimestre, Apple enregistre une baisse de 11 % sur un an. Un résultat négatif, mais nettement meilleur que celui de la plupart de ses concurrents. Surtout, sa part de marché progresse de 8,7 % à 9,8 % en un an, malgré la diminution des volumes.
Selon Counterpoint Research, le MacBook Neo a joué un rôle important dans cette résistance. En proposant un ordinateur portable plus accessible, Apple a réussi à séduire une partie des consommateurs, alors que les prix des PC traditionnels continuent d’augmenter. Le cabinet souligne également les performances d’ASUS, dont les livraisons ne reculent que de 7 %.
Pour expliquer ce ralentissement, Counterpoint pointe notamment l’augmentation du coût de la mémoire et du stockage. Au troisième trimestre, les prix contractuels des modules de RAM DDR4 de 8 Go ont progressé de 24 % par rapport au trimestre précédent.
Même constat pour les SSD NVMe de 1 To, dont les prix ont augmenté de 29 %. Ces hausses se répercutent sur les tarifs des ordinateurs, poussant de nombreux consommateurs à repousser leur renouvellement. Et la situation pourrait encore se compliquer.
Mais Counterpoint anticipe une nouvelle augmentation de 13 % du prix de la RAM au quatrième trimestre 2026, puis de 15 % début 2027. Les SSD pourraient également subir une hausse supplémentaire de 11 % avant une éventuelle stabilisation. La question est quel en sera l'impact sur les prix ?
Dans un marché des PC particulièrement morose, Apple parvient à mieux résister que ses principaux concurrents. Le MacBook Neo semble avoir trouvé son public, en proposant une porte d’entrée plus abordable dans l’écosystème Mac. Mais il faut relativiser cette progression : Apple gagne des parts de marché alors que ses propres livraisons reculent. La hausse persistante du coût des composants pourrait également compliquer la situation dans les prochains mois, y compris pour les modèles les plus accessibles.
Un marché des PC en chute libre
Les chiffres publiés par Counterpoint Research témoignent d’un net ralentissement du marché informatique. Au troisième trimestre 2026, 57 millions d’ordinateurs ont été livrés dans le monde, soit une baisse de 21 % par rapport à la même période l’année dernière.
Lenovo conserve sa première place avec 26,3 % du marché, malgré une baisse de 23 % de ses livraisons. HP arrive deuxième avec 18,1 % de parts de marché, mais accuse une chute encore plus importante de 31 %. Dell complète le podium avec 13,3 % du marché et des livraisons en recul de 25 %. Apple occupe la quatrième place, devant ASUS, avec une part de marché de 9,8 %.
Le MacBook Neo limite les dégâts
Avec 5,6 millions de Mac livrés au troisième trimestre, Apple enregistre une baisse de 11 % sur un an. Un résultat négatif, mais nettement meilleur que celui de la plupart de ses concurrents. Surtout, sa part de marché progresse de 8,7 % à 9,8 % en un an, malgré la diminution des volumes.
Selon Counterpoint Research, le MacBook Neo a joué un rôle important dans cette résistance. En proposant un ordinateur portable plus accessible, Apple a réussi à séduire une partie des consommateurs, alors que les prix des PC traditionnels continuent d’augmenter. Le cabinet souligne également les performances d’ASUS, dont les livraisons ne reculent que de 7 %.
La hausse des composants fait grimper les prix
Pour expliquer ce ralentissement, Counterpoint pointe notamment l’augmentation du coût de la mémoire et du stockage. Au troisième trimestre, les prix contractuels des modules de RAM DDR4 de 8 Go ont progressé de 24 % par rapport au trimestre précédent.
Même constat pour les SSD NVMe de 1 To, dont les prix ont augmenté de 29 %. Ces hausses se répercutent sur les tarifs des ordinateurs, poussant de nombreux consommateurs à repousser leur renouvellement. Et la situation pourrait encore se compliquer.
Mais Counterpoint anticipe une nouvelle augmentation de 13 % du prix de la RAM au quatrième trimestre 2026, puis de 15 % début 2027. Les SSD pourraient également subir une hausse supplémentaire de 11 % avant une éventuelle stabilisation. La question est quel en sera l'impact sur les prix ?
Qu’en penser ?
Dans un marché des PC particulièrement morose, Apple parvient à mieux résister que ses principaux concurrents. Le MacBook Neo semble avoir trouvé son public, en proposant une porte d’entrée plus abordable dans l’écosystème Mac. Mais il faut relativiser cette progression : Apple gagne des parts de marché alors que ses propres livraisons reculent. La hausse persistante du coût des composants pourrait également compliquer la situation dans les prochains mois, y compris pour les modèles les plus accessibles.