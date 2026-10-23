Le marché des PC s’effondre de 21 %, mais le MacBook Neo sauve les meubles chez Apple !

Qu’en penser ?



Dans un marché des PC particulièrement morose, Apple parvient à mieux résister que ses principaux concurrents. Le MacBook Neo semble avoir trouvé son public, en proposant une porte d’entrée plus abordable dans l’écosystème Mac. Mais il faut relativiser cette progression : Apple gagne des parts de marché alors que ses propres livraisons reculent. La hausse persistante du coût des composants pourrait également compliquer la situation dans les prochains mois, y compris pour les modèles les plus accessibles.