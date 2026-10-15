MacBook tactile, iPad mini OLED, MacBook Pro M6 : tout arrive le 28 octobre
Par Vincent Lautier - Publié le
Les invitations partent en ce moment. Apple réunira une partie de la presse le mercredi 28 octobre à Los Angeles, pour une journée entière de prise en main consacrée aux premiers MacBook à écran tactile, à un iPad mini passé à l'OLED et à des Mac équipés de la puce M6. Et il n'y aura pas de keynote diffusée en ligne cette fois, ce qui change pas mal de choses.
L'information vient de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg toujours très bien renseigné sur Apple, qui explique sur X que l'entreprise convie en ce moment certains médias à ce qu'elle appelle une
Le dossier le plus lourd du lot, c'est bien sûr ce MacBook Pro redessiné, attendu en 14 et en 16 pouces avec une dalle OLED qui accepte le doigt, une encoche remplacée par une Dynamic Island et un châssis donné pour nettement plus léger que l'actuel. Derrière lui, les rumeurs alignent un MacBook Pro 14 pouces plus classique sous M6, un iMac qui récupère la même puce, et un iPad mini dont l'écran passerait lui aussi à l'OLED, avec une caméra avant déplacée sur le grand côté pour les appels en paysage et un son retravaillé. Les bêtas de macOS 27 cachent déjà des éléments d'interface taillés pour la manipulation au doigt, difficile de rêver meilleur indice.
Parce qu'Apple n'en fait plus vraiment, en dehors de l'iPhone. Depuis quelque temps, les Mac et les iPad sortent par communiqués, accompagnés de petits événements où la presse manipule les produits au lieu de regarder une vidéo. Sauf que là, on parle du dernier gros lancement de l'année, et du premier Mac tactile jamais vendu par Apple. Réserver ça à quelques dizaines de journalistes réunis à Los Angeles, sans la moindre diffusion publique, c'est un choix.
Apple a passé quinze ans à répéter qu'un Mac tactile ne servait à rien, Steve Jobs expliquait même en 2010 qu'un écran vertical fatigue le bras au bout de quelques minutes. Et voilà que la machine qui lui donne tort arrive sans keynote, glissée entre deux communiqués d'automne. C'est assez rigolo quand on y pense. Une prise en main réelle convaincra sans doute mieux qu'une vidéo très produite, surtout pour un produit dont l'intérêt se joue au bout des doigts, mais on aurait signé pour une vraie présentation quand même. En attendant le 28, pensez à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater.
Rendez-vous le 28 octobre
L'information vient de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg toujours très bien renseigné sur Apple, qui explique sur X que l'entreprise convie en ce moment certains médias à ce qu'elle appelle une
expérience de lancement produit, prévue sur toute la journée du 28 octobre à Los Angeles. Ses précédentes informations évoquaient des annonces autour du 27, et les deux dates se répondent sans doute ainsi, des communiqués publiés la veille, puis les machines dans les mains des journalistes invités le lendemain. Pas un mot sur les prix. À quelques semaines de Noël, c'est pourtant le détail que tout le monde attend.
Un MacBook Pro qu'on tâte de l'écran
Le dossier le plus lourd du lot, c'est bien sûr ce MacBook Pro redessiné, attendu en 14 et en 16 pouces avec une dalle OLED qui accepte le doigt, une encoche remplacée par une Dynamic Island et un châssis donné pour nettement plus léger que l'actuel. Derrière lui, les rumeurs alignent un MacBook Pro 14 pouces plus classique sous M6, un iMac qui récupère la même puce, et un iPad mini dont l'écran passerait lui aussi à l'OLED, avec une caméra avant déplacée sur le grand côté pour les appels en paysage et un son retravaillé. Les bêtas de macOS 27 cachent déjà des éléments d'interface taillés pour la manipulation au doigt, difficile de rêver meilleur indice.
Mais pourquoi plus de keynote ?
Parce qu'Apple n'en fait plus vraiment, en dehors de l'iPhone. Depuis quelque temps, les Mac et les iPad sortent par communiqués, accompagnés de petits événements où la presse manipule les produits au lieu de regarder une vidéo. Sauf que là, on parle du dernier gros lancement de l'année, et du premier Mac tactile jamais vendu par Apple. Réserver ça à quelques dizaines de journalistes réunis à Los Angeles, sans la moindre diffusion publique, c'est un choix.
On en dit quoi ?
Apple a passé quinze ans à répéter qu'un Mac tactile ne servait à rien, Steve Jobs expliquait même en 2010 qu'un écran vertical fatigue le bras au bout de quelques minutes. Et voilà que la machine qui lui donne tort arrive sans keynote, glissée entre deux communiqués d'automne. C'est assez rigolo quand on y pense. Une prise en main réelle convaincra sans doute mieux qu'une vidéo très produite, surtout pour un produit dont l'intérêt se joue au bout des doigts, mais on aurait signé pour une vraie présentation quand même. En attendant le 28, pensez à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater.