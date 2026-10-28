MacBook Pro tactile : payer le prix fort pour rester au M5 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Un écran OLED tactile, un Mac plus léger et une charnière repensée : les rumeurs autour du MacBook Pro attendu ce soir donnent envie. Mark Gurman s’attend pourtant toujours à des puces M5 Pro et M5 Max. Si tout cela se confirme, Apple pourrait nous vendre une grosse refonte sans changer la génération de ses processeurs haut de gamme.
Dans son dernier message, le journaliste de Bloomberg évoque une charnière redessinée pour stabiliser l’écran lorsqu’on le touche, un nouveau refroidissement, une machine légèrement plus fine et sensiblement plus légère. Il annonce aussi attendre des changements importants du système pour le tactile, sans que cela permette encore de juger comment on utiliserait macOS avec les doigts. La plupart des sources relaient également la piste d’un écran OLED. Tout cela dessine un portable autrement plus excitant qu’une mise à jour annuelle de processeur, mais il s’agit toujours des informations qui circulent avant sa présentation, pas d’un produit que nous avons pu examiner, en particulier pour ses performances.
Gurman écrit bien qu’il s’attend encore aux M5 Pro et M5 Max. Voilà le point qui risque de gâcher un peu la fête : à supposer que cette configuration soit la bonne, le client paierait une machine entièrement revue autour d’une génération de puces déjà au catalogue. Le tactile, l’écran et le nouveau boîtier pourraient justifier une partie de la dépense, et même une grosse partie pour certains usages. Pour quelqu’un qui attendait justement ce renouvellement pour acheter un Mac et le garder longtemps, le choix serait moins évident.
Il ne faudrait pas pour autant enterrer les M5 Pro et M5 Max. On peut très bien trouver ces puces extrêmement puissantes et avoir du mal à accepter leur présence dans un portable neuf vendu au prix fort. La réserve porte sur le moment de l’achat, davantage que sur leur capacité à faire tourner nos logiciels. Et puis c'est aussi très psychologique. Les M5 Pro et M5 Max sont sorties il y a 9 mois, c'est une éternité dans le monde de l'informatique, mais c'est peut-être un peu court pour une mise à jour de la gamme sur ce niveau de puissance.
Notons aussi que certains rumeurs évoquaient la possibilité d'une version cellulaire, capable de se connecter aux réseaux 5G, il y a peu de chance que ça arrive, mais ça pourrait faire passer la pilule d'une puce un peu vieillissante.
Reste le tarif, qu’il faudra regarder sur la grille officielle avant de condamner ou de défendre cette éventuelle version tactile. Une forte hausse compliquerait le discours : le client financerait surtout l’écran et la conception, avec la question du prochain renouvellement des puces dans un coin de la tête. À prix plus proche des machines actuelles, ou pour qui attend précisément le tactile sur Mac, la proposition se discuterait autrement. Les rumeurs sur la configuration ne suffisent donc pas à établir le rapport entre ce qu’Apple demanderait et ce qu’on obtiendrait.
Si le scénario de Gurman se vérifie, et c'est souvent le cas, on aura peut-être très envie d’essayer ce Mac sans avoir envie de l’acheter pour autant. Personnellement, payer le prix fort pour des puces qui auraient déjà une génération de retard me ferait hésiter, même si elles restent très puissantes. Le tactile devrait vraiment changer mes usages pour me faire passer cette réserve, et a priori, j'en doute un peu. Surtout à plus de 3000 euros la machine. Se posera aussi la question des dotations en RAM et en stockage, qui risque de coûter de plus en plus cher sur cette nouvelle machine. À suivre ce soir !
Une refonte attendue
Dans son dernier message, le journaliste de Bloomberg évoque une charnière redessinée pour stabiliser l’écran lorsqu’on le touche, un nouveau refroidissement, une machine légèrement plus fine et sensiblement plus légère. Il annonce aussi attendre des changements importants du système pour le tactile, sans que cela permette encore de juger comment on utiliserait macOS avec les doigts. La plupart des sources relaient également la piste d’un écran OLED. Tout cela dessine un portable autrement plus excitant qu’une mise à jour annuelle de processeur, mais il s’agit toujours des informations qui circulent avant sa présentation, pas d’un produit que nous avons pu examiner, en particulier pour ses performances.
Le détail qui coince
Gurman écrit bien qu’il s’attend encore aux M5 Pro et M5 Max. Voilà le point qui risque de gâcher un peu la fête : à supposer que cette configuration soit la bonne, le client paierait une machine entièrement revue autour d’une génération de puces déjà au catalogue. Le tactile, l’écran et le nouveau boîtier pourraient justifier une partie de la dépense, et même une grosse partie pour certains usages. Pour quelqu’un qui attendait justement ce renouvellement pour acheter un Mac et le garder longtemps, le choix serait moins évident.
Il ne faudrait pas pour autant enterrer les M5 Pro et M5 Max. On peut très bien trouver ces puces extrêmement puissantes et avoir du mal à accepter leur présence dans un portable neuf vendu au prix fort. La réserve porte sur le moment de l’achat, davantage que sur leur capacité à faire tourner nos logiciels. Et puis c'est aussi très psychologique. Les M5 Pro et M5 Max sont sorties il y a 9 mois, c'est une éternité dans le monde de l'informatique, mais c'est peut-être un peu court pour une mise à jour de la gamme sur ce niveau de puissance.
Notons aussi que certains rumeurs évoquaient la possibilité d'une version cellulaire, capable de se connecter aux réseaux 5G, il y a peu de chance que ça arrive, mais ça pourrait faire passer la pilule d'une puce un peu vieillissante.
Le prix départagerait
Reste le tarif, qu’il faudra regarder sur la grille officielle avant de condamner ou de défendre cette éventuelle version tactile. Une forte hausse compliquerait le discours : le client financerait surtout l’écran et la conception, avec la question du prochain renouvellement des puces dans un coin de la tête. À prix plus proche des machines actuelles, ou pour qui attend précisément le tactile sur Mac, la proposition se discuterait autrement. Les rumeurs sur la configuration ne suffisent donc pas à établir le rapport entre ce qu’Apple demanderait et ce qu’on obtiendrait.
On en dit quoi ?
Si le scénario de Gurman se vérifie, et c'est souvent le cas, on aura peut-être très envie d’essayer ce Mac sans avoir envie de l’acheter pour autant. Personnellement, payer le prix fort pour des puces qui auraient déjà une génération de retard me ferait hésiter, même si elles restent très puissantes. Le tactile devrait vraiment changer mes usages pour me faire passer cette réserve, et a priori, j'en doute un peu. Surtout à plus de 3000 euros la machine. Se posera aussi la question des dotations en RAM et en stockage, qui risque de coûter de plus en plus cher sur cette nouvelle machine. À suivre ce soir !