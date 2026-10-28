MacBook Pro tactile : payer le prix fort pour rester au M5 ?

On en dit quoi ?



Si le scénario de Gurman se vérifie, et c'est souvent le cas, on aura peut-être très envie d’essayer ce Mac sans avoir envie de l’acheter pour autant. Personnellement, payer le prix fort pour des puces qui auraient déjà une génération de retard me ferait hésiter, même si elles restent très puissantes. Le tactile devrait vraiment changer mes usages pour me faire passer cette réserve, et a priori, j'en doute un peu. Surtout à plus de 3000 euros la machine. Se posera aussi la question des dotations en RAM et en stockage, qui risque de coûter de plus en plus cher sur cette nouvelle machine. À suivre ce soir !