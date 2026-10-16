Il refuse une offre de Steve Jobs : son Apple-1 vaut aujourd’hui plus d’un million de dollars !

Un Apple-1 vendu plus de 1,1 million de dollars !

Steve Jobs lui avait proposé un échange… qu’il a refusé !

Sa valeur a augmenté de 67 % depuis 2013

Qu’en penser ?



Cette vente rappelle à quel point les premiers produits Apple sont devenus des objets de collection, dont la valeur dépend autant de leur histoire que de leur rareté. Le plus amusant reste évidemment cette proposition de Steve Jobs, que Fred Hatfield a eu la bonne idée de refuser ! Sans cette décision, cet Apple-1 aurait peut-être disparu depuis longtemps. Quant à sa progression de 67 % en treize ans, elle montre que l’intérêt pour les origines d’Apple ne semble pas faiblir. Reste à savoir jusqu’où les enchères pourront encore grimper !

Les premiers ordinateurs Apple continuent d’affoler les compteurs. Lors d’une vente aux enchères organisée en ligne par Bonhams,, établissant un nouveau record pour ce modèle. Surnommé le, du nom de son premier propriétaire, Fred Hatfield, cet ordinateur possède plusieurs particularités qui expliquent l’intérêt des collectionneurs.D’abord,, qui avait conçu cette machine en 1976, aux débuts d’Apple. Ensuite, l’ordinateur est toujours parfaitement fonctionnel, un détail particulièrement important pour un appareil âgé de cinquante ans. Enfin, sa provenance est entièrement documentée, puisqu’il est possible de retracer son histoire jusqu’à son premier acheteur. Mais ce qui rend cet exemplaire véritablement exceptionnel, c’est surtout une lettre signée par Steve Jobs.À l’époque, Fred Hatfield avait écrit à Apple pour se plaindre du manque de logiciels disponibles sur son Apple-1. Une critique qui avait visiblement retenu l’attention de Steve Jobs., une machine plus récente, plus polyvalente et bénéficiant d’un catalogue logiciel bien plus étoffé. Sur le papier, la proposition avait de quoi séduire. L’Apple II représentait une évolution considérable par rapport à son prédécesseur, notamment grâce à son architecture et à ses possibilités d’utilisation.Mais Fred Hatfield avait finalement décliné l’offre., devenue aujourd’hui une pièce historique particulièrement recherchée. Ironie de l’histoire, ce qui pouvait apparaître comme une occasion manquée à la fin des années 1970 constitue désormais l’un des principaux atouts de cet exemplaire.Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cet Apple-1 change de propriétaire., une somme considérable pour une machine de cette génération., soit une augmentation de 462 200 dollars. Cela représente, illustrant l’intérêt persistant des collectionneurs pour les premiers produits Apple.Pour rappel,Contrairement aux ordinateurs actuels, il fallait notamment lui ajouter un clavier, un écran et une alimentation pour pouvoir l’utiliser. Produit en quantité limitée, il est aujourd’hui considéré comme l’une des pièces fondatrices de l’histoire de l’informatique personnelle.