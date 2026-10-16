Il refuse une offre de Steve Jobs : son Apple-1 vaut aujourd’hui plus d’un million de dollars !
Par Laurence - Publié le
Certaines décisions peuvent rapporter gros, même cinquante ans plus tard ! Un Apple-1 vient d’être adjugé 1 148 200 dollars lors d’une vente aux enchères organisée par Bonhams. Cet ordinateur, signé par Steve Wozniak, possède une histoire assez savoureuse : son premier propriétaire avait refusé une proposition de Steve Jobs, qui lui offrait de l’échanger contre un Apple II. Une décision qui s’est révélée particulièrement judicieuse !
Les premiers ordinateurs Apple continuent d’affoler les compteurs. Lors d’une vente aux enchères organisée en ligne par Bonhams, un exemplaire de l’Apple-1 a atteint la somme impressionnante de 1 148 200 dollars, établissant un nouveau record pour ce modèle. Surnommé le Hatfield Apple-1, du nom de son premier propriétaire, Fred Hatfield, cet ordinateur possède plusieurs particularités qui expliquent l’intérêt des collectionneurs.
D’abord, sa carte mère porte la signature de Steve Wozniak, qui avait conçu cette machine en 1976, aux débuts d’Apple. Ensuite, l’ordinateur est toujours parfaitement fonctionnel, un détail particulièrement important pour un appareil âgé de cinquante ans. Enfin, sa provenance est entièrement documentée, puisqu’il est possible de retracer son histoire jusqu’à son premier acheteur. Mais ce qui rend cet exemplaire véritablement exceptionnel, c’est surtout une lettre signée par Steve Jobs.
À l’époque, Fred Hatfield avait écrit à Apple pour se plaindre du manque de logiciels disponibles sur son Apple-1. Une critique qui avait visiblement retenu l’attention de Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple lui avait alors proposé de reprendre son ordinateur en échange d’un Apple II, une machine plus récente, plus polyvalente et bénéficiant d’un catalogue logiciel bien plus étoffé. Sur le papier, la proposition avait de quoi séduire. L’Apple II représentait une évolution considérable par rapport à son prédécesseur, notamment grâce à son architecture et à ses possibilités d’utilisation.
Mais Fred Hatfield avait finalement décliné l’offre. Un refus qui a permis de préserver non seulement l’ordinateur, mais également cette correspondance avec Steve Jobs, devenue aujourd’hui une pièce historique particulièrement recherchée. Ironie de l’histoire, ce qui pouvait apparaître comme une occasion manquée à la fin des années 1970 constitue désormais l’un des principaux atouts de cet exemplaire.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cet Apple-1 change de propriétaire. En 2013, le même ordinateur avait déjà été vendu 686 000 dollars, une somme considérable pour une machine de cette génération.
Treize ans plus tard, son prix atteint donc 1 148 200 dollars, soit une augmentation de 462 200 dollars. Cela représente une progression d’environ 67 %, illustrant l’intérêt persistant des collectionneurs pour les premiers produits Apple.
Pour rappel, l’Apple-1 avait été commercialisé en 1976 sous la forme d’une carte électronique assemblée. Contrairement aux ordinateurs actuels, il fallait notamment lui ajouter un clavier, un écran et une alimentation pour pouvoir l’utiliser. Produit en quantité limitée, il est aujourd’hui considéré comme l’une des pièces fondatrices de l’histoire de l’informatique personnelle.
Cette vente rappelle à quel point les premiers produits Apple sont devenus des objets de collection, dont la valeur dépend autant de leur histoire que de leur rareté. Le plus amusant reste évidemment cette proposition de Steve Jobs, que Fred Hatfield a eu la bonne idée de refuser ! Sans cette décision, cet Apple-1 aurait peut-être disparu depuis longtemps. Quant à sa progression de 67 % en treize ans, elle montre que l’intérêt pour les origines d’Apple ne semble pas faiblir. Reste à savoir jusqu’où les enchères pourront encore grimper !
Un Apple-1 vendu plus de 1,1 million de dollars !
Les premiers ordinateurs Apple continuent d’affoler les compteurs. Lors d’une vente aux enchères organisée en ligne par Bonhams, un exemplaire de l’Apple-1 a atteint la somme impressionnante de 1 148 200 dollars, établissant un nouveau record pour ce modèle. Surnommé le Hatfield Apple-1, du nom de son premier propriétaire, Fred Hatfield, cet ordinateur possède plusieurs particularités qui expliquent l’intérêt des collectionneurs.
D’abord, sa carte mère porte la signature de Steve Wozniak, qui avait conçu cette machine en 1976, aux débuts d’Apple. Ensuite, l’ordinateur est toujours parfaitement fonctionnel, un détail particulièrement important pour un appareil âgé de cinquante ans. Enfin, sa provenance est entièrement documentée, puisqu’il est possible de retracer son histoire jusqu’à son premier acheteur. Mais ce qui rend cet exemplaire véritablement exceptionnel, c’est surtout une lettre signée par Steve Jobs.
Steve Jobs lui avait proposé un échange… qu’il a refusé !
À l’époque, Fred Hatfield avait écrit à Apple pour se plaindre du manque de logiciels disponibles sur son Apple-1. Une critique qui avait visiblement retenu l’attention de Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple lui avait alors proposé de reprendre son ordinateur en échange d’un Apple II, une machine plus récente, plus polyvalente et bénéficiant d’un catalogue logiciel bien plus étoffé. Sur le papier, la proposition avait de quoi séduire. L’Apple II représentait une évolution considérable par rapport à son prédécesseur, notamment grâce à son architecture et à ses possibilités d’utilisation.
Mais Fred Hatfield avait finalement décliné l’offre. Un refus qui a permis de préserver non seulement l’ordinateur, mais également cette correspondance avec Steve Jobs, devenue aujourd’hui une pièce historique particulièrement recherchée. Ironie de l’histoire, ce qui pouvait apparaître comme une occasion manquée à la fin des années 1970 constitue désormais l’un des principaux atouts de cet exemplaire.
Sa valeur a augmenté de 67 % depuis 2013
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cet Apple-1 change de propriétaire. En 2013, le même ordinateur avait déjà été vendu 686 000 dollars, une somme considérable pour une machine de cette génération.
Treize ans plus tard, son prix atteint donc 1 148 200 dollars, soit une augmentation de 462 200 dollars. Cela représente une progression d’environ 67 %, illustrant l’intérêt persistant des collectionneurs pour les premiers produits Apple.
Pour rappel, l’Apple-1 avait été commercialisé en 1976 sous la forme d’une carte électronique assemblée. Contrairement aux ordinateurs actuels, il fallait notamment lui ajouter un clavier, un écran et une alimentation pour pouvoir l’utiliser. Produit en quantité limitée, il est aujourd’hui considéré comme l’une des pièces fondatrices de l’histoire de l’informatique personnelle.
Qu’en penser ?
Cette vente rappelle à quel point les premiers produits Apple sont devenus des objets de collection, dont la valeur dépend autant de leur histoire que de leur rareté. Le plus amusant reste évidemment cette proposition de Steve Jobs, que Fred Hatfield a eu la bonne idée de refuser ! Sans cette décision, cet Apple-1 aurait peut-être disparu depuis longtemps. Quant à sa progression de 67 % en treize ans, elle montre que l’intérêt pour les origines d’Apple ne semble pas faiblir. Reste à savoir jusqu’où les enchères pourront encore grimper !