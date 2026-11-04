Windows 11 accélère les PC à 8 Go, flambée de la RAM oblige
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a détaillé une série d'optimisations qui rendent Windows 11 jusqu'à 20 % plus réactif et jusqu'à 40 % plus rapide en multitâche sur les machines équipées de 8 Go de RAM. Et ça tombe plutôt bien, la mémoire vive atteint en ce moment des prix complètement fous, et les configurations confortables coûtent de plus en plus cher.
Le système garde maintenant jusqu'à 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire vive au lieu de les décharger vers le SSD, bien plus lent, ce qui limite les ralentissements quand les onglets et les applications s'accumulent. Edge s'ouvre jusqu'à 33 % plus vite, Teams gagne 20 % au lancement grâce à un mode efficacité activé d'office sur ces configurations, et les widgets ne se chargent plus en permanence en arrière-plan. Les onglets inactifs du navigateur passent aussi en veille après quinze minutes au lieu de deux heures, alors que Word, Excel et Outlook apprennent à consommer quelques centaines de Mo de moins. Il faudra la version 26H2 de Windows 11 et des applications à jour pour profiter de tout ça.
On vous en parle tout le temps, les serveurs d'IA aspirent la production mondiale de mémoire et les prix s'envolent. Du coup, Microsoft, qui pousse depuis plus de deux ans ses PC Copilot+ à 16 Go minimum, explique aujourd'hui que 8 Go conviennent très bien à la plupart des usages quotidiens. La firme a même commandé une étude qui compare un portable récent à 8 Go avec un modèle de 2021 doté du double de mémoire, et le premier s'en sort aussi bien sur les tâches courantes. Redmond continue quand même de conseiller 16 Go ou plus pour le montage vidéo et la 3D, ce qui est assez parlant sur les limites de l'exercice.
Apple suit exactement le même chemin. La marque avait fini par généraliser les 16 Go sur tous ses Mac, avant de lancer en mars le MacBook Neo, un portable à 699 euros animé par une puce A18 Pro et ses 8 Go de mémoire unifiée, soudés et sans aucune option pour en avoir plus. Apple a même relevé son prix en juin à cause du coût des composants mémoire. Et macOS fait le même pari que Windows, de la compression mémoire et un SSD rapide pour masquer le manque.
C'est quand même un joli retournement. Pendant des années, les 8 Go étaient la quantité de RAM dont tout le monde se moquait, à commencer par chez Apple et ses anciens MacBook Air d'entrée de gamme. Maintenant que la mémoire coûte une fortune, les 8 Go redeviennent fréquentables et chacun redécouvre les vertus de l'optimisation logicielle. Les chiffres annoncés sortent des labos de Microsoft, à vérifier en conditions réelles donc. Mais si Windows tient vraiment ses 40 %, les petites configurations ont encore de belles années devant elles.
Jusqu'à 40 % de mieux en multitâche
Le système garde maintenant jusqu'à 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire vive au lieu de les décharger vers le SSD, bien plus lent, ce qui limite les ralentissements quand les onglets et les applications s'accumulent. Edge s'ouvre jusqu'à 33 % plus vite, Teams gagne 20 % au lancement grâce à un mode efficacité activé d'office sur ces configurations, et les widgets ne se chargent plus en permanence en arrière-plan. Les onglets inactifs du navigateur passent aussi en veille après quinze minutes au lieu de deux heures, alors que Word, Excel et Outlook apprennent à consommer quelques centaines de Mo de moins. Il faudra la version 26H2 de Windows 11 et des applications à jour pour profiter de tout ça.
La mémoire vive coûte un bras
On vous en parle tout le temps, les serveurs d'IA aspirent la production mondiale de mémoire et les prix s'envolent. Du coup, Microsoft, qui pousse depuis plus de deux ans ses PC Copilot+ à 16 Go minimum, explique aujourd'hui que 8 Go conviennent très bien à la plupart des usages quotidiens. La firme a même commandé une étude qui compare un portable récent à 8 Go avec un modèle de 2021 doté du double de mémoire, et le premier s'en sort aussi bien sur les tâches courantes. Redmond continue quand même de conseiller 16 Go ou plus pour le montage vidéo et la 3D, ce qui est assez parlant sur les limites de l'exercice.
Apple aussi vend du 8 Go en 2026
Apple suit exactement le même chemin. La marque avait fini par généraliser les 16 Go sur tous ses Mac, avant de lancer en mars le MacBook Neo, un portable à 699 euros animé par une puce A18 Pro et ses 8 Go de mémoire unifiée, soudés et sans aucune option pour en avoir plus. Apple a même relevé son prix en juin à cause du coût des composants mémoire. Et macOS fait le même pari que Windows, de la compression mémoire et un SSD rapide pour masquer le manque.
On en dit quoi ?
C'est quand même un joli retournement. Pendant des années, les 8 Go étaient la quantité de RAM dont tout le monde se moquait, à commencer par chez Apple et ses anciens MacBook Air d'entrée de gamme. Maintenant que la mémoire coûte une fortune, les 8 Go redeviennent fréquentables et chacun redécouvre les vertus de l'optimisation logicielle. Les chiffres annoncés sortent des labos de Microsoft, à vérifier en conditions réelles donc. Mais si Windows tient vraiment ses 40 %, les petites configurations ont encore de belles années devant elles.