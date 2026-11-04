Windows 11 accélère les PC à 8 Go, flambée de la RAM oblige

On en dit quoi ?



C'est quand même un joli retournement. Pendant des années, les 8 Go étaient la quantité de RAM dont tout le monde se moquait, à commencer par chez Apple et ses anciens MacBook Air d'entrée de gamme. Maintenant que la mémoire coûte une fortune, les 8 Go redeviennent fréquentables et chacun redécouvre les vertus de l'optimisation logicielle. Les chiffres annoncés sortent des labos de Microsoft, à vérifier en conditions réelles donc. Mais si Windows tient vraiment ses 40 %, les petites configurations ont encore de belles années devant elles.