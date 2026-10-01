Pénurie de RAM jusqu'en 2028 : la note va encore grimper sur Mac comme sur PC

On en dit quoi ?



On ne peut pas reprocher à Micron d'avoir fait les bons choix pour ses actionnaires, l'exercice 2026 en est une bonne démonstration. Mais entendre un dirigeant annoncer tranquillement à ses clients qu'ils paieront beaucoup plus cher pendant au moins deux ans, c'est franchement rageant. La prochaine fois que le tarif d'une option mémoire vous paraîtra délirant, vous saurez où part la différence.