Pénurie de RAM jusqu'en 2028 : la note va encore grimper sur Mac comme sur PC
Par Vincent Lautier - Publié le
Sanjay Mehrotra, le patron de Micron, a prévenu ses clients : la mémoire va manquer jusqu'en 2028, peut-être même au-delà, et il faudra accepter des prix
Micron a bouclé son exercice 2026 sur des résultats qui écrasent tout ce que l'entreprise a connu en près de cinquante ans d'existence. Sur le seul dernier trimestre, le chiffre d'affaires grimpe à 54 milliards de dollars, en hausse de 379 % sur un an, avec un bénéfice net de 37,7 milliards qui a été multiplié par plus de dix. Sur l'année complète, on passe de 37 à 133 milliards de revenus, pour environ 85 milliards de bénéfices. Les chiffres sont sans appel. La mémoire destinée aux centres de données se vend avec des marges qui atteignent 90 %, contre 41 % un an plus tôt, et l'action a gagné quelque 550 % sur la période.
Les géants de l'IA aspirent la production mondiale de mémoire pour leurs serveurs, et il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. Sanjay Mehrotra a confirmé que la demande dépassera l'offre en 2027 comme en 2028, sans aucune visibilité sur un retour à l'équilibre. Micron va bien investir 25 milliards de dollars sur son premier semestre, avec de nouvelles usines attendues pour 2028. Sauf que ces usines ne changeront rien à court terme, et le groupe le dit lui-même. Les prix vont donc continuer de grimper, et pendant encore un bon moment.
Micron a arrêté fin 2025 ses activités grand public, dont les barrettes et SSD Crucial que vous avez peut-être dans vos machines, pour se consacrer aux clients professionnels. Financièrement, c'était la meilleure décision possible, les marges du datacenter l'ont largement prouvé. Pour vous, par contre, la note va piquer. La RAM se paie déjà au prix fort, les SSD suivent, et les fabricants d'ordinateurs, Apple compris, achètent leur mémoire sur ce même marché sous tension. Les configurations musclées en mémoire vive risquent du coup de coûter cher encore longtemps, sur Mac comme sur PC.
On ne peut pas reprocher à Micron d'avoir fait les bons choix pour ses actionnaires, l'exercice 2026 en est une bonne démonstration. Mais entendre un dirigeant annoncer tranquillement à ses clients qu'ils paieront beaucoup plus cher pendant au moins deux ans, c'est franchement rageant. La prochaine fois que le tarif d'une option mémoire vous paraîtra délirant, vous saurez où part la différence.
nettement plus élevésque cette année. Le fabricant, lui, sort du meilleur exercice de son histoire, avec des marges dignes du luxe. Et les deux infos sont liées, forcément.
Des chiffres jamais vus
Micron a bouclé son exercice 2026 sur des résultats qui écrasent tout ce que l'entreprise a connu en près de cinquante ans d'existence. Sur le seul dernier trimestre, le chiffre d'affaires grimpe à 54 milliards de dollars, en hausse de 379 % sur un an, avec un bénéfice net de 37,7 milliards qui a été multiplié par plus de dix. Sur l'année complète, on passe de 37 à 133 milliards de revenus, pour environ 85 milliards de bénéfices. Les chiffres sont sans appel. La mémoire destinée aux centres de données se vend avec des marges qui atteignent 90 %, contre 41 % un an plus tôt, et l'action a gagné quelque 550 % sur la période.
Mais pourquoi ça coince ?
Les géants de l'IA aspirent la production mondiale de mémoire pour leurs serveurs, et il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. Sanjay Mehrotra a confirmé que la demande dépassera l'offre en 2027 comme en 2028, sans aucune visibilité sur un retour à l'équilibre. Micron va bien investir 25 milliards de dollars sur son premier semestre, avec de nouvelles usines attendues pour 2028. Sauf que ces usines ne changeront rien à court terme, et le groupe le dit lui-même. Les prix vont donc continuer de grimper, et pendant encore un bon moment.
Le grand public passe à la caisse
Micron a arrêté fin 2025 ses activités grand public, dont les barrettes et SSD Crucial que vous avez peut-être dans vos machines, pour se consacrer aux clients professionnels. Financièrement, c'était la meilleure décision possible, les marges du datacenter l'ont largement prouvé. Pour vous, par contre, la note va piquer. La RAM se paie déjà au prix fort, les SSD suivent, et les fabricants d'ordinateurs, Apple compris, achètent leur mémoire sur ce même marché sous tension. Les configurations musclées en mémoire vive risquent du coup de coûter cher encore longtemps, sur Mac comme sur PC.
On en dit quoi ?
On ne peut pas reprocher à Micron d'avoir fait les bons choix pour ses actionnaires, l'exercice 2026 en est une bonne démonstration. Mais entendre un dirigeant annoncer tranquillement à ses clients qu'ils paieront beaucoup plus cher pendant au moins deux ans, c'est franchement rageant. La prochaine fois que le tarif d'une option mémoire vous paraîtra délirant, vous saurez où part la différence.