MacBook Neo 2 : Apple prévoit de doubler ses ventes en 2027 !

Un premier MacBook Neo qui a trouvé son public

Apple vise 16 millions de MacBook Neo en 2027

Un MacBook Neo 2 attendu début 2027

Qu’en penser ?



Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir trouvé une formule capable d’élargir sa clientèle sans bouleverser le reste de sa gamme. L’objectif de 16 millions d’unités en 2027 montre que Cupertino ne considère pas ce modèle comme une simple expérimentation, mais bien comme un produit destiné à occuper durablement une place importante dans son catalogue.

Avec le MacBook Neo, Apple a fait le pari de proposer un ordinateur portable plus accessible que ses MacBook Air et MacBook Pro, afin de séduire un nouveau type de clientèle. Et les premiers résultats semblent lui donner raison.Apple avait d’ailleurs annoncé avoir enregistré, une performance largement attribuée à l’arrivée de ce modèle. L’ordinateur semble ainsi avoir permis à Cupertino de toucher un public qui hésitait jusqu’ici à investir dans un Mac, notamment en raison de son prix. Mais la firme ne compte visiblement pas s’arrêter là.Selon(et plus précisément en provenance de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement),. Le chiffre peut paraître quelque peu élevé, puisqu’il représente leattendues pour l’ensemble de l’année 2026.Il s’agit toutefois de prévisions de livraisons communiquées aux fournisseurs, et non de ventes déjà réalisées ou de commandes fermes. Cette progression témoigne néanmoins des ambitions d’Apple pour sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables., portée notamment par l’arrivée d’une deuxième génération. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le MacBook Neo 2 serait attendu dès le début de l’année 2027, potentiellement un an seulement après son prédécesseur. Avec cette nouvelle version, Apple pourrait chercher à prolonger le succès du premier modèle et à séduire davantage d’utilisateurs, notamment ceux qui n’avaient jusqu’ici jamais acheté de Mac.Cette confiance pourrait également s’expliquer par l’arrivée prochaine d’une deuxième génération. Selon Mark Gurman de Bloomberg,, soit moins d’un an après le lancement du modèle original.Pour le moment, les informations concernant ses caractéristiques techniques demeurent limitées. Pour maintenir sa formule gagnante, Apple devrait normalement corriger certaines limites du premier modèle, tout en conservant son positionnement tarifaire accessible.Il faudra également observer comment Apple positionnera ce nouvel ordinateur face au MacBook Air, afin de conserver une distinction suffisamment claire entre les deux modèles.