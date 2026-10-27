MacBook Neo 2 : une sortie dès début 2027 ? Quelles nouveautés attendre ?

Qu’en penser ?



Les annonces du jour illustrent deux approches différentes chez Apple. L’iMac M6 et le MacBook Pro 14 pouces M6 misent avant tout sur les performances, sans modifier une formule déjà bien établie. Les évolutions les plus importantes pourraient finalement concerner les prochains MacBook Pro OLED tactiles, avec un changement de design et une nouvelle manière d’interagir avec macOS. Quant au MacBook Neo, le passage annoncé à 12 Go de RAM serait une amélioration bienvenue pour un ordinateur destiné à rester plusieurs années dans les mains de son propriétaire. Son positionnement tarifaire sera toutefois déterminant pour préserver l’intérêt de cette gamme.

