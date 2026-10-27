MacBook Neo 2 : une sortie dès début 2027 ? Quelles nouveautés attendre ?
Par Laurence - Publié le
Décidément, Apple entend renouveler toute sa gamme de Mac en quelques mois. Elle vient en effet de dévoiler deux nouveaux Mac équipés de la puce M6 : l’iMac 24 pouces et le MacBook Pro 14 pouces, elle devrait lancer son premier Mac tactile demain, mais d'après Mark Gurman, un nouveau MacBook Neo serait également prévu pour début 2027.
L'année dernière Apple avait fait très fort en sortant le MacBook Neo (juste avant la crise de la RAM), dont le prix avait immédiatement séduit les utilisateurs. Lancé en mars 2026, ce modèle constitue une alternative plus accessible aux MacBook Air et MacBook Pro. La génération actuelle repose sur une puce A18 Pro, accompagnée de 8 Go de mémoire vive.
Selon Mark Gurman, elle prépare déjà son successeur et envisage de le lancer au cours du premier semestre 2027. Le MacBook Neo 2 pourrait présenter plusieurs évolutions intéressantes. Il passerait à la puce A19 Pro et disposerait de 12 Go de RAM, soit une augmentation de 50 % de la mémoire disponible. Cette évolution pourrait notamment améliorer le multitâche et offrir davantage de marge aux applications les plus exigeantes.
De nouveaux coloris seraient également au programme, alors que le modèle actuel est proposé en argent, rose, jaune et indigo. Evidemment, vu le coût de la RAM et du stockage, la question du prix va être LE point de friction. Aux États-Unis, le MacBook Neo avait été lancé à 599 dollars en mars (soit 699 euros pour nous), avant de passer à 699 dollars en juin (799 euros). A ce stade, aucun tarif n’est encore évoqué pour la deuxième génération, mais il reste nettement plus abordable que tous les iPhone. Au titre des comparaisons un peu folles, on notera que l'iPad mini 8 présenté hier est en vente à partir de 759 euros...
Avec ces différentes annonces, Apple semble vouloir accélérer le rythme de renouvellement de ses ordinateurs. La puce M6 équipe désormais plusieurs machines, du Mac mini à l’iMac, en passant par le MacBook Pro 14 pouces. Parallèlement, les futurs MacBook Pro OLED tactiles devraient introduire des changements matériels plus visibles, tandis que le MacBook Neo poursuivrait son évolution sur le segment des ordinateurs portables les plus abordables.
Les annonces du jour illustrent deux approches différentes chez Apple. L’iMac M6 et le MacBook Pro 14 pouces M6 misent avant tout sur les performances, sans modifier une formule déjà bien établie. Les évolutions les plus importantes pourraient finalement concerner les prochains MacBook Pro OLED tactiles, avec un changement de design et une nouvelle manière d’interagir avec macOS. Quant au MacBook Neo, le passage annoncé à 12 Go de RAM serait une amélioration bienvenue pour un ordinateur destiné à rester plusieurs années dans les mains de son propriétaire. Son positionnement tarifaire sera toutefois déterminant pour préserver l’intérêt de cette gamme.
Un nouveau MacBook Neo dès le premier semestre 2027
L'année dernière Apple avait fait très fort en sortant le MacBook Neo (juste avant la crise de la RAM), dont le prix avait immédiatement séduit les utilisateurs. Lancé en mars 2026, ce modèle constitue une alternative plus accessible aux MacBook Air et MacBook Pro. La génération actuelle repose sur une puce A18 Pro, accompagnée de 8 Go de mémoire vive.
Selon Mark Gurman, elle prépare déjà son successeur et envisage de le lancer au cours du premier semestre 2027. Le MacBook Neo 2 pourrait présenter plusieurs évolutions intéressantes. Il passerait à la puce A19 Pro et disposerait de 12 Go de RAM, soit une augmentation de 50 % de la mémoire disponible. Cette évolution pourrait notamment améliorer le multitâche et offrir davantage de marge aux applications les plus exigeantes.
De nouveaux coloris seraient également au programme, alors que le modèle actuel est proposé en argent, rose, jaune et indigo. Evidemment, vu le coût de la RAM et du stockage, la question du prix va être LE point de friction. Aux États-Unis, le MacBook Neo avait été lancé à 599 dollars en mars (soit 699 euros pour nous), avant de passer à 699 dollars en juin (799 euros). A ce stade, aucun tarif n’est encore évoqué pour la deuxième génération, mais il reste nettement plus abordable que tous les iPhone. Au titre des comparaisons un peu folles, on notera que l'iPad mini 8 présenté hier est en vente à partir de 759 euros...
Une gamme Mac en plein renouvellement
Avec ces différentes annonces, Apple semble vouloir accélérer le rythme de renouvellement de ses ordinateurs. La puce M6 équipe désormais plusieurs machines, du Mac mini à l’iMac, en passant par le MacBook Pro 14 pouces. Parallèlement, les futurs MacBook Pro OLED tactiles devraient introduire des changements matériels plus visibles, tandis que le MacBook Neo poursuivrait son évolution sur le segment des ordinateurs portables les plus abordables.
Qu’en penser ?
Les annonces du jour illustrent deux approches différentes chez Apple. L’iMac M6 et le MacBook Pro 14 pouces M6 misent avant tout sur les performances, sans modifier une formule déjà bien établie. Les évolutions les plus importantes pourraient finalement concerner les prochains MacBook Pro OLED tactiles, avec un changement de design et une nouvelle manière d’interagir avec macOS. Quant au MacBook Neo, le passage annoncé à 12 Go de RAM serait une amélioration bienvenue pour un ordinateur destiné à rester plusieurs années dans les mains de son propriétaire. Son positionnement tarifaire sera toutefois déterminant pour préserver l’intérêt de cette gamme.