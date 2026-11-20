Aiarty Image Enhancer – Restaurez et agrandissez vos photos grâce à l’IA (-52 % + 2 cadeaux offerts)
Article sponsorisé - Publié le
Photos floues, clichés bruités, vieux souvenirs abîmés ou images dont la résolution est insuffisante : nous avons tous des photographies que nous aimerions pouvoir améliorer, sans forcément passer des heures dans Photoshop.
Avec Aiarty Image Enhancer, l'intelligence artificielle promet justement de simplifier ces opérations, tout en conservant un rendu naturel. Le logiciel, disponible sur Mac et Windows, profite de nouvelles fonctionnalités et d'une promotion particulièrement intéressante pour le Black Friday 2026, avec une licence à vie proposée à 69 € au lieu d'environ 144 €, soit 52 % de réduction.
Si les capteurs de nos smartphones et de nos appareils photo ont considérablement progressé ces dernières années, il arrive encore régulièrement de se retrouver avec des images imparfaites. Une photo prise en soirée peut présenter beaucoup de bruit numérique, un sujet en mouvement peut manquer de netteté, tandis qu'un ancien cliché récupéré sur Internet ne dispose pas toujours d'une résolution suffisante pour être affiché sur un grand écran.
C'est précisément pour répondre à ces problématiques qu'a été développé Aiarty Image Enhancer, un logiciel qui utilise plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour analyser les images, réduire leurs défauts et tenter de reconstituer certains détails.
Contrairement à un simple filtre de netteté, l'application cherche à améliorer la qualité globale de la photographie, en intervenant notamment sur le bruit, les contours, les textures ou encore les couleurs. Le traitement s'effectue directement sur l'ordinateur, sans nécessiter l'envoi des images vers des serveurs distants, ce qui peut constituer un avantage pour les photographies personnelles ou confidentielles.
Le logiciel propose également le traitement par lots, avec la possibilité de travailler sur des séries pouvant atteindre 3 000 images, une fonction appréciable pour les photographes qui souhaitent améliorer rapidement un grand nombre de clichés.
Parmi les fonctions les plus intéressantes, on retrouve évidemment la réduction du bruit numérique, particulièrement utile sur les photographies prises en basse lumière ou avec une sensibilité ISO élevée. L'intelligence artificielle tente de supprimer le grain disgracieux tout en préservant les détails importants, comme les plumes d'un oiseau, les cheveux ou les textures d'un vêtement.
Aiarty peut également intervenir sur les images légèrement floues, afin de renforcer la définition des contours et d'améliorer la lisibilité des petits détails. Cette fonction ne fera évidemment pas de miracles sur une photographie totalement ratée, mais elle peut permettre de récupérer des clichés qui auraient autrement terminé à la corbeille.
Autre possibilité, l'agrandissement des images par intelligence artificielle, ou
Pour obtenir ces résultats, Aiarty propose trois modèles spécialisés : More-Detail GAN v3, destiné à retrouver les textures fines, Real-Photo v3, davantage orienté vers les photographies réalistes, et AIGCsmooth v3, conçu notamment pour réduire les artefacts de compression sur les images générées par IA et les illustrations.
Les dernières évolutions d'Aiarty concernent également la restauration des photographies anciennes et des portraits, un domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut se révéler particulièrement efficace, mais aussi parfois un peu trop enthousiaste.
Le logiciel permet désormais de détecter automatiquement les visages présents sur une photographie et de sélectionner individuellement ceux que l'on souhaite améliorer. Sur une photo de famille, par exemple, il devient possible de corriger un visage légèrement flou sans nécessairement appliquer le même traitement à toutes les personnes présentes.
L'intensité de la restauration peut également être ajustée afin de préserver les textures naturelles de la peau, plutôt que d'obtenir un rendu excessivement lissé. Une seconde passe de traitement permet ensuite d'affiner davantage les détails lorsque cela s'avère nécessaire.
Cette approche peut notamment être intéressante pour restaurer de vieux portraits, corriger certaines imperfections ou redonner un peu de vie à des photographies abîmées par le temps. Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'IA peut générer des détails qui n'existaient pas dans le fichier d'origine, et que le résultat ne correspond donc pas toujours exactement à la réalité.
Aiarty Image Enhancer ne cherche pas nécessairement à remplacer les logiciels traditionnels de retouche photo, mais plutôt à les compléter. La dernière version améliore justement son intégration avec Adobe Lightroom Classic, permettant d'envoyer directement des photographies vers Aiarty depuis un flux de travail compatible.
Pour les photographes habitués à Lightroom, cette évolution évite certaines manipulations d'exportation et d'importation, tout en permettant de profiter des traitements spécifiques proposés par l'intelligence artificielle.
Le logiciel dispose également de nouveaux réglages pratiques, notamment la consultation des métadonnées EXIF, qui permettent de retrouver les paramètres de prise de vue, ainsi qu'un accès simplifié aux images exportées après traitement.
Enfin, Aiarty ne se limite pas à l'amélioration de la netteté. Il propose aussi des outils de correction des couleurs et de l'exposition, une conversion SDR vers HDR, ainsi qu'une fonction de suppression d'objets indésirables, baptisée AI Eraser, encore en version bêta.
À l'occasion du Black Friday 2026, Aiarty propose une réduction de 52 % sur sa licence à vie, qui passe à 69 € avec le code promotionnel
Contrairement à de nombreuses solutions de retouche photo fonctionnant avec un abonnement mensuel ou annuel, cette formule repose sur un paiement unique, avec accès aux fonctionnalités et mises à jour gratuites à vie, selon les conditions annoncées par l'éditeur.
La licence permet également une installation sur plusieurs ordinateurs, avec différentes configurations proposées, notamment jusqu'à trois machines Mac ou Windows, ou une combinaison d'un PC Windows et d'un Mac.
Deux cadeaux sont également inclus dans cette offre : un outil vidéo tout-en-un et Aiarty Image Matting, un logiciel complémentaire spécialisé dans le détourage automatique des sujets sur les photographies. Ce dernier peut notamment être utilisé pour isoler un personnage, un animal ou un produit, y compris lorsque les contours sont particulièrement complexes.
L'offre est annoncée comme valable jusqu'au 4 décembre 2026, avec une garantie de remboursement de 30 jours.
Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la page de l'offre Black Friday d'Aiarty Image Enhancer et de saisir le code
BF26-EXTRAau moment de la commande.
Avec Aiarty Image Enhancer, l'intelligence artificielle promet justement de simplifier ces opérations, tout en conservant un rendu naturel. Le logiciel, disponible sur Mac et Windows, profite de nouvelles fonctionnalités et d'une promotion particulièrement intéressante pour le Black Friday 2026, avec une licence à vie proposée à 69 € au lieu d'environ 144 €, soit 52 % de réduction.
Améliorer ses photos grâce à l'intelligence artificielle
Si les capteurs de nos smartphones et de nos appareils photo ont considérablement progressé ces dernières années, il arrive encore régulièrement de se retrouver avec des images imparfaites. Une photo prise en soirée peut présenter beaucoup de bruit numérique, un sujet en mouvement peut manquer de netteté, tandis qu'un ancien cliché récupéré sur Internet ne dispose pas toujours d'une résolution suffisante pour être affiché sur un grand écran.
C'est précisément pour répondre à ces problématiques qu'a été développé Aiarty Image Enhancer, un logiciel qui utilise plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour analyser les images, réduire leurs défauts et tenter de reconstituer certains détails.
Contrairement à un simple filtre de netteté, l'application cherche à améliorer la qualité globale de la photographie, en intervenant notamment sur le bruit, les contours, les textures ou encore les couleurs. Le traitement s'effectue directement sur l'ordinateur, sans nécessiter l'envoi des images vers des serveurs distants, ce qui peut constituer un avantage pour les photographies personnelles ou confidentielles.
Le logiciel propose également le traitement par lots, avec la possibilité de travailler sur des séries pouvant atteindre 3 000 images, une fonction appréciable pour les photographes qui souhaitent améliorer rapidement un grand nombre de clichés.
Supprimer le bruit, retrouver de la netteté et agrandir les images
Parmi les fonctions les plus intéressantes, on retrouve évidemment la réduction du bruit numérique, particulièrement utile sur les photographies prises en basse lumière ou avec une sensibilité ISO élevée. L'intelligence artificielle tente de supprimer le grain disgracieux tout en préservant les détails importants, comme les plumes d'un oiseau, les cheveux ou les textures d'un vêtement.
Aiarty peut également intervenir sur les images légèrement floues, afin de renforcer la définition des contours et d'améliorer la lisibilité des petits détails. Cette fonction ne fera évidemment pas de miracles sur une photographie totalement ratée, mais elle peut permettre de récupérer des clichés qui auraient autrement terminé à la corbeille.
Autre possibilité, l'agrandissement des images par intelligence artificielle, ou
upscaling, permet d'augmenter fortement leur définition. Le logiciel annonce une prise en charge des images jusqu'à 16K sur Mac et 32K sur Windows. L'intérêt est notamment de pouvoir réutiliser d'anciennes photographies de faible résolution sur des écrans modernes ou pour réaliser des impressions de plus grande taille.
Pour obtenir ces résultats, Aiarty propose trois modèles spécialisés : More-Detail GAN v3, destiné à retrouver les textures fines, Real-Photo v3, davantage orienté vers les photographies réalistes, et AIGCsmooth v3, conçu notamment pour réduire les artefacts de compression sur les images générées par IA et les illustrations.
Une restauration des visages plus précise
Les dernières évolutions d'Aiarty concernent également la restauration des photographies anciennes et des portraits, un domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut se révéler particulièrement efficace, mais aussi parfois un peu trop enthousiaste.
Le logiciel permet désormais de détecter automatiquement les visages présents sur une photographie et de sélectionner individuellement ceux que l'on souhaite améliorer. Sur une photo de famille, par exemple, il devient possible de corriger un visage légèrement flou sans nécessairement appliquer le même traitement à toutes les personnes présentes.
L'intensité de la restauration peut également être ajustée afin de préserver les textures naturelles de la peau, plutôt que d'obtenir un rendu excessivement lissé. Une seconde passe de traitement permet ensuite d'affiner davantage les détails lorsque cela s'avère nécessaire.
Cette approche peut notamment être intéressante pour restaurer de vieux portraits, corriger certaines imperfections ou redonner un peu de vie à des photographies abîmées par le temps. Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'IA peut générer des détails qui n'existaient pas dans le fichier d'origine, et que le résultat ne correspond donc pas toujours exactement à la réalité.
Une meilleure intégration à Lightroom Classic sur Mac
Aiarty Image Enhancer ne cherche pas nécessairement à remplacer les logiciels traditionnels de retouche photo, mais plutôt à les compléter. La dernière version améliore justement son intégration avec Adobe Lightroom Classic, permettant d'envoyer directement des photographies vers Aiarty depuis un flux de travail compatible.
Pour les photographes habitués à Lightroom, cette évolution évite certaines manipulations d'exportation et d'importation, tout en permettant de profiter des traitements spécifiques proposés par l'intelligence artificielle.
Le logiciel dispose également de nouveaux réglages pratiques, notamment la consultation des métadonnées EXIF, qui permettent de retrouver les paramètres de prise de vue, ainsi qu'un accès simplifié aux images exportées après traitement.
Enfin, Aiarty ne se limite pas à l'amélioration de la netteté. Il propose aussi des outils de correction des couleurs et de l'exposition, une conversion SDR vers HDR, ainsi qu'une fonction de suppression d'objets indésirables, baptisée AI Eraser, encore en version bêta.
Black Friday : une licence à vie à 69 € avec deux logiciels offerts
À l'occasion du Black Friday 2026, Aiarty propose une réduction de 52 % sur sa licence à vie, qui passe à 69 € avec le code promotionnel
BF26-EXTRA.
Contrairement à de nombreuses solutions de retouche photo fonctionnant avec un abonnement mensuel ou annuel, cette formule repose sur un paiement unique, avec accès aux fonctionnalités et mises à jour gratuites à vie, selon les conditions annoncées par l'éditeur.
La licence permet également une installation sur plusieurs ordinateurs, avec différentes configurations proposées, notamment jusqu'à trois machines Mac ou Windows, ou une combinaison d'un PC Windows et d'un Mac.
Deux cadeaux sont également inclus dans cette offre : un outil vidéo tout-en-un et Aiarty Image Matting, un logiciel complémentaire spécialisé dans le détourage automatique des sujets sur les photographies. Ce dernier peut notamment être utilisé pour isoler un personnage, un animal ou un produit, y compris lorsque les contours sont particulièrement complexes.
L'offre est annoncée comme valable jusqu'au 4 décembre 2026, avec une garantie de remboursement de 30 jours.
Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la page de l'offre Black Friday d'Aiarty Image Enhancer et de saisir le code
BF26-EXTRAau moment de la commande.
Avec ses outils de restauration, de réduction du bruit et d'agrandissement des images, Aiarty Image Enhancer constitue une solution intéressante pour ceux qui souhaitent améliorer leurs photographies sans maîtriser les logiciels professionnels. La possibilité de travailler localement sur Mac, l'intégration à Lightroom Classic et l'absence d'abonnement pourront également séduire les utilisateurs qui cherchent un outil complémentaire à leur logiciel habituel.