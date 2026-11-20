Améliorer ses photos grâce à l'intelligence artificielle

Supprimer le bruit, retrouver de la netteté et agrandir les images

upscaling

Une restauration des visages plus précise

Une meilleure intégration à Lightroom Classic sur Mac

Black Friday : une licence à vie à 69 € avec deux logiciels offerts



À l'occasion du Black Friday 2026, Aiarty propose une réduction de 52 % sur sa licence à vie, qui passe à 69 € avec le code promotionnel BF26-EXTRA .



Contrairement à de nombreuses solutions de retouche photo fonctionnant avec un abonnement mensuel ou annuel, cette formule repose sur un paiement unique, avec accès aux fonctionnalités et mises à jour gratuites à vie, selon les conditions annoncées par l'éditeur.



La licence permet également une installation sur plusieurs ordinateurs, avec différentes configurations proposées, notamment jusqu'à trois machines Mac ou Windows, ou une combinaison d'un PC Windows et d'un Mac. licence à vie, qui passe à 69 € avec le code promotionnelContrairement à de nombreuses solutions de retouche photo fonctionnant avec un abonnement mensuel ou annuel, cette formule repose sur un paiement unique, avec accès aux fonctionnalités et mises à jour gratuites à vie, selon les conditions annoncées par l'éditeur.La licence permet, notamment jusqu'à trois machines Mac ou Windows, ou une combinaison d'un PC Windows et d'un Mac.

Avec ses outils de restauration, de réduction du bruit et d'agrandissement des images, Aiarty Image Enhancer constitue une solution intéressante pour ceux qui souhaitent améliorer leurs photographies sans maîtriser les logiciels professionnels. La possibilité de travailler localement sur Mac, l'intégration à Lightroom Classic et l'absence d'abonnement pourront également séduire les utilisateurs qui cherchent un outil complémentaire à leur logiciel habituel.

. Le logiciel, disponible sur Mac et Windows, profite de nouvelles fonctionnalités et d'une promotion particulièrement intéressante pour le Black Friday 2026, avec une licence à vie proposée à 69 € au lieu d'environ 144 €, soit 52 % de réduction.Si les capteurs de nos smartphones et de nos appareils photo ont considérablement progressé ces dernières années, il arrive encore régulièrement de se retrouver avec des images imparfaites., tandis qu'un ancien cliché récupéré sur Internet ne dispose pas toujours d'une résolution suffisante pour être affiché sur un grand écran.C'est précisément pour répondre à ces problématiquespour analyser les images, réduire leurs défauts et tenter de reconstituer certains détails.Contrairement à un simple filtre de netteté,. Le traitement s'effectue directement sur l'ordinateur, sans nécessiter l'envoi des images vers des serveurs distants, ce qui peut constituer un avantage pour les photographies personnelles ou confidentielles.Le logiciel propose également, une fonction appréciable pour les photographes qui souhaitent améliorer rapidement un grand nombre de clichés.Aiarty peut également. Cette fonction ne fera évidemment pas de miracles sur une photographie totalement ratée, mais elle peut permettre de récupérer des clichés qui auraient autrement terminé à la corbeille.Autre possibilité,. Le logiciel annonce une prise en charge des images jusqu'à 16K sur Mac et 32K sur Windows. L'intérêt est notamment de pouvoir réutiliser d'anciennes photographies de faible résolution sur des écrans modernes ou pour réaliser des impressions de plus grande taille.Pour obtenir ces résultats,, davantage orienté vers les photographies réalistes, et AIGCsmooth v3, conçu notamment pour réduire les artefacts de compression sur les images générées par IA et les illustrations.Le logiciel permet désormais de détecter automatiquement les visages présents sur. Sur une photo de famille, par exemple, il devient possible de corriger un visage légèrement flou sans nécessairement appliquer le même traitement à toutes les personnes présentes., plutôt que d'obtenir un rendu excessivement lissé. Une seconde passe de traitement permet ensuite d'affiner davantage les détails lorsque cela s'avère nécessaire.. Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'IA peut générer des détails qui n'existaient pas dans le fichier d'origine, et que le résultat ne correspond donc pas toujours exactement à la réalité.Pour les photographes habitués à Lightroom,, tout en permettant de profiter des traitements spécifiques proposés par l'intelligence artificielle.Le logiciel dispose également, qui permettent de retrouver les paramètres de prise de vue, ainsi qu'un accès simplifié aux images exportées après traitement.Enfin,, une conversion SDR vers HDR, ainsi qu'une fonction de suppression d'objets indésirables, baptisée AI Eraser, encore en version bêta.Deux cadeaux sont également inclus dans cette offre :. Ce dernier peut notamment être utilisé pour isoler un personnage, un animal ou un produit, y compris lorsque les contours sont particulièrement complexes.