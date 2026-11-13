Black Friday : MacXvideo AI à 35,95€ pour restaurer vos anciennes vidéos et photos grâce à l'IA !
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous avez certainement quelques vieux DVD qui prennent la poussière dans un placard, des vidéos de famille enregistrées avec un ancien caméscope ou encore des photos numériques dont la qualité laisse aujourd'hui à désirer. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de redonner une seconde jeunesse à ces souvenirs, sans forcément passer par un logiciel de montage professionnel.
À l'occasion du Black Friday, MacXvideo AI profite justement d'une belle promotion, avec une licence à vie proposée à seulement 35,95€ au lieu de 79,95€ ! Un pack comprenant également un logiciel de conversion de DVD est disponible pour 10€ supplémentaires.
Si vous avez déjà essayé de regarder un vieux DVD sur un MacBook Pro récent ou un grand écran 4K, vous avez certainement remarqué que la qualité d'image n'était pas vraiment au rendez-vous. Il faut dire que les DVD classiques se limitaient généralement à une définition de 720 x 576 pixels en PAL, bien loin des standards actuels.
Même constat pour les vidéos enregistrées avec les premiers iPhone, les anciens caméscopes numériques ou certaines caméras d'action : ce qui paraissait parfaitement acceptable il y a une quinzaine d'années semble aujourd'hui particulièrement flou sur un écran Retina.
C'est précisément ce problème que cherche à résoudre MacXvideo AI, un logiciel capable d'améliorer automatiquement la définition des vidéos, de réduire le bruit numérique et de récupérer certains détails grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.
Mais avant de restaurer ses anciennes vidéos, encore faut-il pouvoir les récupérer ! C'est là qu'intervient MacX DVD Ripper Pro, également proposé dans le cadre de cette promotion. Ce second logiciel permet de convertir le contenu des DVD en fichiers MP4 ou MOV, plus faciles à conserver sur un SSD, un NAS ou dans le cloud. Il prend également en charge certains DVD protégés, sous réserve des droits applicables à leur copie.
L'intérêt est évidemment de pouvoir conserver ses souvenirs sur des supports modernes, sans dépendre d'un lecteur DVD qui devient de plus en plus rare sur nos ordinateurs.
Contrairement à un simple agrandissement d'image, qui se contente d'étirer les pixels existants, MacXvideo AI utilise plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour tenter de reconstruire les détails manquants.
Le logiciel s'appuie notamment sur son moteur CineAI, associé à une technologie de Super Résolution, afin de transformer des vidéos de faible définition en fichiers HD, Full HD ou même 4K.
Il ne faut évidemment pas s'attendre à retrouver miraculeusement tous les détails d'une vidéo tournée il y a trente ans, mais ces traitements peuvent améliorer sensiblement le rendu, notamment sur les grands écrans modernes.
Sur Mac, le logiciel exploite également l'accélération matérielle afin de limiter les temps de calcul, un point important lorsque l'on souhaite traiter plusieurs heures de vidéos.
Les machines équipées de puces Apple Silicon peuvent notamment profiter des technologies Core ML et Metal d'Apple, qui permettent d'accélérer certains calculs liés à l'intelligence artificielle. De quoi tirer parti des performances des Mac récents sans faire reposer tous les traitements sur le seul processeur.
L'un des problèmes récurrents des outils de restauration par intelligence artificielle concerne les visages. Certains logiciels ont tendance à lisser exagérément la peau, à modifier les traits ou à produire un rendu artificiel, parfois assez éloigné de la personne d'origine.
Pour éviter cet écueil, MacXvideo AI intègre une fonction baptisée Face Recovery, spécialement conçue pour améliorer les détails des visages.
L'algorithme travaille notamment sur les yeux, les cheveux, les lèvres et les textures de peau, avec l'objectif de conserver une apparence aussi naturelle que possible. Associée au moteur CineAI, cette technologie peut être particulièrement intéressante pour restaurer des vidéos de famille, dans lesquelles les visages constituent souvent les éléments les plus importants.
Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'intelligence artificielle ne retrouve pas nécessairement les détails originaux : elle peut aussi en générer de nouveaux à partir des informations disponibles. Mieux vaut donc conserver les fichiers sources et comparer les résultats avant de remplacer définitivement ses anciennes vidéos.
MacXvideo AI ne se limite pas aux vidéos. Le logiciel propose également plusieurs outils destinés à améliorer les photographies, notamment les vieux clichés numérisés, les portraits de famille ou les images prises avec les premiers appareils photo numériques.
L'intelligence artificielle peut ainsi améliorer la netteté, réduire certaines imperfections et reconstruire les détails des visages. Le logiciel propose également une fonction de colorisation automatique des photographies en noir et blanc, pratique pour donner une nouvelle apparence à d'anciens albums.
Autre possibilité, l'agrandissement des images jusqu'à une définition annoncée de 10K, ce qui peut notamment servir pour réaliser de grands tirages ou afficher d'anciennes photographies sur un écran haute définition.
L'intérêt est donc de pouvoir centraliser plusieurs opérations dans une seule application, sans devoir multiplier les logiciels spécialisés.
MacXvideo AI intègre par ailleurs des fonctions plus classiques de conversion, de compression, de téléchargement, d'enregistrement et de montage vidéo, ce qui en fait un outil relativement polyvalent pour gérer sa bibliothèque multimédia.
À l'occasion du Black Friday, l'éditeur propose deux formules particulièrement intéressantes pour les utilisateurs Mac.
La première comprend MacXvideo AI à 35,95€ au lieu de 79,95€, soit une réduction de 55%. Il s'agit d'une licence à vie, qui permet de profiter des différentes fonctions d'amélioration des vidéos et des photos sans abonnement mensuel.
La seconde formule est sans doute la plus intéressante pour ceux qui possèdent encore une collection de DVD : pour seulement 45,95€ au lieu de 135,90€, le pack regroupe MacXvideo AI et MacX DVD Ripper Pro, soit environ 66% de réduction.
Pour 10€ supplémentaires, vous disposez ainsi des outils nécessaires pour numériser vos anciens DVD, puis améliorer les vidéos obtenues avec les traitements d'intelligence artificielle.
L'éditeur annonce également des mises à jour gratuites à vie, ainsi que deux logiciels offerts, iPhone Transfer et AI Background Remover, dont la valeur cumulée est annoncée à 68,95€.
Une garantie de remboursement de 30 jours est également mentionnée dans l'offre.
- MacXvideo AI : 35,95€ au lieu de 79,95€ (-55%)
- Pack MacXvideo AI + MacX DVD Ripper Pro : 45,95€ au lieu de 135,90€ (-66%)
Les deux offres sont annoncées pour une durée limitée dans le cadre du Black Friday.
À l'occasion du Black Friday, MacXvideo AI profite justement d'une belle promotion, avec une licence à vie proposée à seulement 35,95€ au lieu de 79,95€ ! Un pack comprenant également un logiciel de conversion de DVD est disponible pour 10€ supplémentaires.
Vos anciens DVD méritent mieux que la simple numérisation !
Si vous avez déjà essayé de regarder un vieux DVD sur un MacBook Pro récent ou un grand écran 4K, vous avez certainement remarqué que la qualité d'image n'était pas vraiment au rendez-vous. Il faut dire que les DVD classiques se limitaient généralement à une définition de 720 x 576 pixels en PAL, bien loin des standards actuels.
Même constat pour les vidéos enregistrées avec les premiers iPhone, les anciens caméscopes numériques ou certaines caméras d'action : ce qui paraissait parfaitement acceptable il y a une quinzaine d'années semble aujourd'hui particulièrement flou sur un écran Retina.
C'est précisément ce problème que cherche à résoudre MacXvideo AI, un logiciel capable d'améliorer automatiquement la définition des vidéos, de réduire le bruit numérique et de récupérer certains détails grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.
Mais avant de restaurer ses anciennes vidéos, encore faut-il pouvoir les récupérer ! C'est là qu'intervient MacX DVD Ripper Pro, également proposé dans le cadre de cette promotion. Ce second logiciel permet de convertir le contenu des DVD en fichiers MP4 ou MOV, plus faciles à conserver sur un SSD, un NAS ou dans le cloud. Il prend également en charge certains DVD protégés, sous réserve des droits applicables à leur copie.
L'intérêt est évidemment de pouvoir conserver ses souvenirs sur des supports modernes, sans dépendre d'un lecteur DVD qui devient de plus en plus rare sur nos ordinateurs.
De la basse définition à la 4K grâce à l'intelligence artificielle
Contrairement à un simple agrandissement d'image, qui se contente d'étirer les pixels existants, MacXvideo AI utilise plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour tenter de reconstruire les détails manquants.
Le logiciel s'appuie notamment sur son moteur CineAI, associé à une technologie de Super Résolution, afin de transformer des vidéos de faible définition en fichiers HD, Full HD ou même 4K.
Il ne faut évidemment pas s'attendre à retrouver miraculeusement tous les détails d'une vidéo tournée il y a trente ans, mais ces traitements peuvent améliorer sensiblement le rendu, notamment sur les grands écrans modernes.
MacXvideo AI propose également plusieurs fonctionnalités intéressantes :
- Super Résolution IA : amélioration de la définition jusqu'en 4K, avec réduction du bruit numérique et du grain.
- Stabilisation vidéo : correction des tremblements, particulièrement utile pour les anciennes vidéos de vacances, les séquences tournées à main levée ou les images provenant de drones.
- Interpolation d'images : création d'images intermédiaires permettant d'augmenter la fluidité des vidéos, avec des fréquences pouvant atteindre 60, 120 et même 480 images par seconde selon les traitements proposés.
- Super Résolution IA : amélioration de la définition jusqu'en 4K, avec réduction du bruit numérique et du grain.
- Stabilisation vidéo : correction des tremblements, particulièrement utile pour les anciennes vidéos de vacances, les séquences tournées à main levée ou les images provenant de drones.
- Interpolation d'images : création d'images intermédiaires permettant d'augmenter la fluidité des vidéos, avec des fréquences pouvant atteindre 60, 120 et même 480 images par seconde selon les traitements proposés.
Sur Mac, le logiciel exploite également l'accélération matérielle afin de limiter les temps de calcul, un point important lorsque l'on souhaite traiter plusieurs heures de vidéos.
Les machines équipées de puces Apple Silicon peuvent notamment profiter des technologies Core ML et Metal d'Apple, qui permettent d'accélérer certains calculs liés à l'intelligence artificielle. De quoi tirer parti des performances des Mac récents sans faire reposer tous les traitements sur le seul processeur.
Restaurer les visages sans les transformer en personnages artificiels
L'un des problèmes récurrents des outils de restauration par intelligence artificielle concerne les visages. Certains logiciels ont tendance à lisser exagérément la peau, à modifier les traits ou à produire un rendu artificiel, parfois assez éloigné de la personne d'origine.
Pour éviter cet écueil, MacXvideo AI intègre une fonction baptisée Face Recovery, spécialement conçue pour améliorer les détails des visages.
L'algorithme travaille notamment sur les yeux, les cheveux, les lèvres et les textures de peau, avec l'objectif de conserver une apparence aussi naturelle que possible. Associée au moteur CineAI, cette technologie peut être particulièrement intéressante pour restaurer des vidéos de famille, dans lesquelles les visages constituent souvent les éléments les plus importants.
Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'intelligence artificielle ne retrouve pas nécessairement les détails originaux : elle peut aussi en générer de nouveaux à partir des informations disponibles. Mieux vaut donc conserver les fichiers sources et comparer les résultats avant de remplacer définitivement ses anciennes vidéos.
Et les anciennes photos ? Jusqu'à 10K !
MacXvideo AI ne se limite pas aux vidéos. Le logiciel propose également plusieurs outils destinés à améliorer les photographies, notamment les vieux clichés numérisés, les portraits de famille ou les images prises avec les premiers appareils photo numériques.
L'intelligence artificielle peut ainsi améliorer la netteté, réduire certaines imperfections et reconstruire les détails des visages. Le logiciel propose également une fonction de colorisation automatique des photographies en noir et blanc, pratique pour donner une nouvelle apparence à d'anciens albums.
Autre possibilité, l'agrandissement des images jusqu'à une définition annoncée de 10K, ce qui peut notamment servir pour réaliser de grands tirages ou afficher d'anciennes photographies sur un écran haute définition.
L'intérêt est donc de pouvoir centraliser plusieurs opérations dans une seule application, sans devoir multiplier les logiciels spécialisés.
MacXvideo AI intègre par ailleurs des fonctions plus classiques de conversion, de compression, de téléchargement, d'enregistrement et de montage vidéo, ce qui en fait un outil relativement polyvalent pour gérer sa bibliothèque multimédia.
Black Friday : MacXvideo AI à 35,95€ au lieu de 79,95€ !
À l'occasion du Black Friday, l'éditeur propose deux formules particulièrement intéressantes pour les utilisateurs Mac.
La première comprend MacXvideo AI à 35,95€ au lieu de 79,95€, soit une réduction de 55%. Il s'agit d'une licence à vie, qui permet de profiter des différentes fonctions d'amélioration des vidéos et des photos sans abonnement mensuel.
La seconde formule est sans doute la plus intéressante pour ceux qui possèdent encore une collection de DVD : pour seulement 45,95€ au lieu de 135,90€, le pack regroupe MacXvideo AI et MacX DVD Ripper Pro, soit environ 66% de réduction.
Pour 10€ supplémentaires, vous disposez ainsi des outils nécessaires pour numériser vos anciens DVD, puis améliorer les vidéos obtenues avec les traitements d'intelligence artificielle.
L'éditeur annonce également des mises à jour gratuites à vie, ainsi que deux logiciels offerts, iPhone Transfer et AI Background Remover, dont la valeur cumulée est annoncée à 68,95€.
Une garantie de remboursement de 30 jours est également mentionnée dans l'offre.
Si vous avez des dizaines de DVD, des vidéos de famille ou de vieilles photographies à restaurer, cette promotion peut donc être l'occasion de vous constituer une petite boîte à outils multimédia à moindre coût. Reste à garder en tête que les résultats dépendront toujours de la qualité des fichiers d'origine, même avec les algorithmes d'intelligence artificielle les plus récents.
Les offres Black Friday :
- MacXvideo AI : 35,95€ au lieu de 79,95€ (-55%)
- Pack MacXvideo AI + MacX DVD Ripper Pro : 45,95€ au lieu de 135,90€ (-66%)
Les deux offres sont annoncées pour une durée limitée dans le cadre du Black Friday.