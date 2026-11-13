Black Friday : MacXvideo AI à 35,95€ pour restaurer vos anciennes vidéos et photos grâce à l'IA !

MacXvideo AI propose également plusieurs fonctionnalités intéressantes :



- Super Résolution IA : amélioration de la définition jusqu'en 4K, avec réduction du bruit numérique et du grain.

- Stabilisation vidéo : correction des tremblements, particulièrement utile pour les anciennes vidéos de vacances, les séquences tournées à main levée ou les images provenant de drones.

- Interpolation d'images : création d'images intermédiaires permettant d'augmenter la fluidité des vidéos, avec des fréquences pouvant atteindre 60, 120 et même 480 images par seconde selon les traitements proposés.