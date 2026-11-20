Votre iPhone est plein ? Archivez vos photos et vidéos sur Mac ou SSD pour le Black Friday (-62%)
Par Didier Pulicani - Publié le
Passer à un nouvel iPhone est généralement assez simple, jusqu'au moment où il faut transférer une photothèque de plusieurs centaines de gigaoctets, retrouver d'anciens messages ou libérer de l'espace sans devoir payer un forfait de stockage iCloud supplémentaire. Avec l'arrivée d'iOS 27 et des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, de nombreux utilisateurs sont confrontés à cette situation : des années de données à sauvegarder et à transférer.
Les outils d'Apple répondent efficacement aux besoins courants. iCloud synchronise les données entre les appareils, tandis que le Finder permet de réaliser une sauvegarde complète sur Mac. DearMob iPhone Manager s'adresse à des besoins plus spécifiques : conserver une copie locale, transférer des photos et des vidéos par lots et archiver une volumineuse photothèque sur un SSD externe.
L'offre Black Friday : une licence à vie pour un Mac ou un PC est proposée à 29,95 € au lieu de 79,95 €, soit 62 % de réduction. Les mises à jour sont incluses, ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous repoussez depuis longtemps la mise en place d'une solution de sauvegarde et d'archivage local, c'est le tarif le plus avantageux de l'année.
Pourquoi profiter du Black Friday : il s'agit d'une alternative avec paiement unique aux frais supplémentaires de stockage iCloud, facturés année après année. La licence à vie comprend les mises à jour annoncées, afin que la solution de sauvegarde achetée aujourd'hui continue de fonctionner avec les futures versions d'iOS, sans renouvellement ni abonnement. Avec 62 % de réduction, elle est rentabilisée plus rapidement qu'une année supplémentaire de stockage dans le cloud.
Plutôt que de dépendre d'iCloud pour conserver une copie de vos données, DearMob permet de sauvegarder directement un iPhone ou un iPad sur votre ordinateur, un disque dur externe ou un SSD, sans nécessiter de compte cloud ni de changement de forfait de stockage.
En plus d'une sauvegarde complète, le logiciel prend en charge les sauvegardes sélectives. Vous pouvez ainsi choisir de conserver uniquement vos photos, vidéos, musiques, contacts, messages ou d'autres données spécifiques. Vous décidez de l'emplacement du fichier de sauvegarde et pouvez définir un mot de passe pour le protéger, ce qui s'avère particulièrement pratique pour les photos privées, les documents professionnels et les conversations importantes.
La restauration est tout aussi flexible. Lorsque vous passez à un nouvel iPhone, mettez iOS à jour ou perdez accidentellement des données, vous pouvez restaurer une sauvegarde complète depuis votre ordinateur ou récupérer uniquement les fichiers dont vous avez besoin.
• Obtenez la licence à vie de DearMob iPhone Manager à 29,95 €
Il ne s'agit pas d'un simple outil d'exportation à sens unique. DearMob permet de transférer des fichiers dans les deux sens, de l'iPhone vers l'ordinateur et de l'ordinateur vers l'iPhone, par USB ou en Wi-Fi après un premier appairage.
La rapidité constitue l'un de ses principaux arguments : selon les mesures communiquées par l'éditeur, le transfert de 100 photos 4K prend environ 8 secondes, celui de 100 morceaux de musique environ 35 secondes et celui d'un film de 1 Go environ 50 secondes. Les résultats réels varient en fonction du matériel et de la connexion, mais la différence par rapport à l'attente avec le Finder est immédiatement perceptible. Avec une licence à vie, vous ne payez ni par transfert ni par appareil.
Les photos occupent souvent la majeure partie de l'espace de stockage, et c'est précisément dans ce domaine que DearMob trouve son intérêt. Le logiciel prend en charge les formats HEIC, Live Photo, ProRAW et JPEG, et permet d'organiser les contenus par album, type de photo ou date de prise de vue. Lors de l'exportation, les images conservent leur définition et leurs métadonnées d'origine. Les photos retouchées peuvent également être transférées vers l'ordinateur, ce qui facilite leur sauvegarde, leur classement et leur post-traitement.
Pour les utilisateurs de Windows, un convertisseur HEIC vers JPG est intégré, afin que les photos archivées puissent être ouvertes partout. Associé à l'accélération GPU des transferts, il permet de déplacer rapidement vers l'ordinateur un grand nombre de photos 4K. Vous pouvez ainsi mettre en place votre système d'archivage pendant le Black Friday et libérer de l'espace avant que les photos des fêtes de fin d'année ne remplissent à nouveau votre téléphone.
Les séquences 4K et ProRes enregistrées avec un iPhone sont particulièrement volumineuses et s'accumulent rapidement. DearMob permet d'exporter les vidéos par lots vers un ordinateur ou un disque externe, afin de conserver les fichiers originaux tout en libérant de l'espace de stockage sur l'iPhone.
Le logiciel permet également de convertir et de compresser différents formats vidéo, par exemple des fichiers MKV, AVI ou FLV vers des formats MP4 ou MOV compatibles avec l'iPhone. Lors de l'importation de vidéos sur l'iPhone, les fonctions de conversion et de rotation améliorent la compatibilité de lecture. Une solution pratique pour gérer les vidéos de famille, les films et de grandes quantités de séquences enregistrées avec un smartphone.
Au-delà des contenus multimédias, DearMob constitue également un centre de gestion :
Chaque sauvegarde et de nombreux fichiers exportés peuvent être protégés par mot de passe et chiffrés, avec des standards de sécurité de niveau militaire comprenant notamment AES 256 bits, RSA 1024 bits, PBKDF2 et Argon2. Les traitements sont effectués localement et l'éditeur indique ne collecter aucune donnée personnelle.
Un point important si vos archives contiennent des photos privées, des documents professionnels ou des conversations que vous préférez ne pas confier à un autre service en ligne.
Comparez ce tarif au coût d'une année supplémentaire de stockage iCloud, puis d'une autre l'année suivante. La licence finit par être rentabilisée et le Black Friday représente le prix le plus bas de l'année.
Est-ce sécurisé ?
Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement et l'éditeur, Digiarty, bénéficie d'une réputation établie de longue date dans le domaine des logiciels multimédias.
Peut-il remplacer entièrement iCloud ?
Pour la sauvegarde et l'archivage, oui : il constitue une alternative locale. Si vous utilisez la synchronisation automatique entre vos appareils Apple, iCloud peut continuer à remplir cette fonction tandis que DearMob conserve vos archives.
Et si le logiciel ne me convient pas ?
Une garantie de remboursement de 30 jours est proposée, sous réserve des conditions du site. L'achat pendant le Black Friday ne présente donc pas de risque réel.
Les outils d'Apple répondent efficacement aux besoins courants. iCloud synchronise les données entre les appareils, tandis que le Finder permet de réaliser une sauvegarde complète sur Mac. DearMob iPhone Manager s'adresse à des besoins plus spécifiques : conserver une copie locale, transférer des photos et des vidéos par lots et archiver une volumineuse photothèque sur un SSD externe.
L'offre Black Friday : une licence à vie pour un Mac ou un PC est proposée à 29,95 € au lieu de 79,95 €, soit 62 % de réduction. Les mises à jour sont incluses, ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous repoussez depuis longtemps la mise en place d'une solution de sauvegarde et d'archivage local, c'est le tarif le plus avantageux de l'année.
Pourquoi profiter du Black Friday : il s'agit d'une alternative avec paiement unique aux frais supplémentaires de stockage iCloud, facturés année après année. La licence à vie comprend les mises à jour annoncées, afin que la solution de sauvegarde achetée aujourd'hui continue de fonctionner avec les futures versions d'iOS, sans renouvellement ni abonnement. Avec 62 % de réduction, elle est rentabilisée plus rapidement qu'une année supplémentaire de stockage dans le cloud.
1. Sauvegardez vos données sans dépendre d'iCloud
Plutôt que de dépendre d'iCloud pour conserver une copie de vos données, DearMob permet de sauvegarder directement un iPhone ou un iPad sur votre ordinateur, un disque dur externe ou un SSD, sans nécessiter de compte cloud ni de changement de forfait de stockage.
En plus d'une sauvegarde complète, le logiciel prend en charge les sauvegardes sélectives. Vous pouvez ainsi choisir de conserver uniquement vos photos, vidéos, musiques, contacts, messages ou d'autres données spécifiques. Vous décidez de l'emplacement du fichier de sauvegarde et pouvez définir un mot de passe pour le protéger, ce qui s'avère particulièrement pratique pour les photos privées, les documents professionnels et les conversations importantes.
La restauration est tout aussi flexible. Lorsque vous passez à un nouvel iPhone, mettez iOS à jour ou perdez accidentellement des données, vous pouvez restaurer une sauvegarde complète depuis votre ordinateur ou récupérer uniquement les fichiers dont vous avez besoin.
• Obtenez la licence à vie de DearMob iPhone Manager à 29,95 €
2. Des transferts bidirectionnels rapides entre l'iPhone et l'ordinateur
Il ne s'agit pas d'un simple outil d'exportation à sens unique. DearMob permet de transférer des fichiers dans les deux sens, de l'iPhone vers l'ordinateur et de l'ordinateur vers l'iPhone, par USB ou en Wi-Fi après un premier appairage.
La rapidité constitue l'un de ses principaux arguments : selon les mesures communiquées par l'éditeur, le transfert de 100 photos 4K prend environ 8 secondes, celui de 100 morceaux de musique environ 35 secondes et celui d'un film de 1 Go environ 50 secondes. Les résultats réels varient en fonction du matériel et de la connexion, mais la différence par rapport à l'attente avec le Finder est immédiatement perceptible. Avec une licence à vie, vous ne payez ni par transfert ni par appareil.
3. Photos : prise en charge des formats HEIC, Live Photo et ProRAW
Les photos occupent souvent la majeure partie de l'espace de stockage, et c'est précisément dans ce domaine que DearMob trouve son intérêt. Le logiciel prend en charge les formats HEIC, Live Photo, ProRAW et JPEG, et permet d'organiser les contenus par album, type de photo ou date de prise de vue. Lors de l'exportation, les images conservent leur définition et leurs métadonnées d'origine. Les photos retouchées peuvent également être transférées vers l'ordinateur, ce qui facilite leur sauvegarde, leur classement et leur post-traitement.
Pour les utilisateurs de Windows, un convertisseur HEIC vers JPG est intégré, afin que les photos archivées puissent être ouvertes partout. Associé à l'accélération GPU des transferts, il permet de déplacer rapidement vers l'ordinateur un grand nombre de photos 4K. Vous pouvez ainsi mettre en place votre système d'archivage pendant le Black Friday et libérer de l'espace avant que les photos des fêtes de fin d'année ne remplissent à nouveau votre téléphone.
4. Vidéo : transfert des fichiers 4K et ProRes et conversion des formats
Les séquences 4K et ProRes enregistrées avec un iPhone sont particulièrement volumineuses et s'accumulent rapidement. DearMob permet d'exporter les vidéos par lots vers un ordinateur ou un disque externe, afin de conserver les fichiers originaux tout en libérant de l'espace de stockage sur l'iPhone.
Le logiciel permet également de convertir et de compresser différents formats vidéo, par exemple des fichiers MKV, AVI ou FLV vers des formats MP4 ou MOV compatibles avec l'iPhone. Lors de l'importation de vidéos sur l'iPhone, les fonctions de conversion et de rotation améliorent la compatibilité de lecture. Une solution pratique pour gérer les vidéos de famille, les films et de grandes quantités de séquences enregistrées avec un smartphone.
5. Sonneries personnalisées, contacts et messages au même endroit
Au-delà des contenus multimédias, DearMob constitue également un centre de gestion :
- Créez des sonneries personnalisées à partir de vos propres morceaux de musique, en les découpant à la durée souhaitée avant de les synchroniser avec l'iPhone.
- Gérez vos contacts sur grand écran : ajoutez, modifiez, supprimez et fusionnez les doublons en un seul clic.
- Sauvegardez et exportez les SMS et iMessage, y compris les photos et vidéos intégrées aux conversations.
- Gérez également les calendriers, les livres numériques, les podcasts et les mémos vocaux.
- Gérez vos contacts sur grand écran : ajoutez, modifiez, supprimez et fusionnez les doublons en un seul clic.
- Sauvegardez et exportez les SMS et iMessage, y compris les photos et vidéos intégrées aux conversations.
- Gérez également les calendriers, les livres numériques, les podcasts et les mémos vocaux.
6. Des sauvegardes chiffrées pour préserver la confidentialité de vos données
Chaque sauvegarde et de nombreux fichiers exportés peuvent être protégés par mot de passe et chiffrés, avec des standards de sécurité de niveau militaire comprenant notamment AES 256 bits, RSA 1024 bits, PBKDF2 et Argon2. Les traitements sont effectués localement et l'éditeur indique ne collecter aucune donnée personnelle.
Un point important si vos archives contiennent des photos privées, des documents professionnels ou des conversations que vous préférez ne pas confier à un autre service en ligne.
Black Friday : pourquoi profiter de cette semaine ?
- hhttps://www.5kplayer.com/iphone-manager-fr/gift-offer.htm?ttref=2611-pm-bf-mac4e-ocy
- Toutes les mises à jour annoncées incluses
- Assistance technique incluse
- Garantie de remboursement de 30 jours
- Un seul paiement pour une utilisation permanente, sans abonnement
- Toutes les mises à jour annoncées incluses
- Assistance technique incluse
- Garantie de remboursement de 30 jours
- Un seul paiement pour une utilisation permanente, sans abonnement
Comparez ce tarif au coût d'une année supplémentaire de stockage iCloud, puis d'une autre l'année suivante. La licence finit par être rentabilisée et le Black Friday représente le prix le plus bas de l'année.
FAQ
Est-ce sécurisé ?
Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement et l'éditeur, Digiarty, bénéficie d'une réputation établie de longue date dans le domaine des logiciels multimédias.
Peut-il remplacer entièrement iCloud ?
Pour la sauvegarde et l'archivage, oui : il constitue une alternative locale. Si vous utilisez la synchronisation automatique entre vos appareils Apple, iCloud peut continuer à remplir cette fonction tandis que DearMob conserve vos archives.
Et si le logiciel ne me convient pas ?
Une garantie de remboursement de 30 jours est proposée, sous réserve des conditions du site. L'achat pendant le Black Friday ne présente donc pas de risque réel.