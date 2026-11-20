1. Sauvegardez vos données sans dépendre d'iCloud

2. Des transferts bidirectionnels rapides entre l'iPhone et l'ordinateur

3. Photos : prise en charge des formats HEIC, Live Photo et ProRAW

4. Vidéo : transfert des fichiers 4K et ProRes et conversion des formats

5. Sonneries personnalisées, contacts et messages au même endroit

- Créez des sonneries personnalisées à partir de vos propres morceaux de musique, en les découpant à la durée souhaitée avant de les synchroniser avec l'iPhone.

- Gérez vos contacts sur grand écran : ajoutez, modifiez, supprimez et fusionnez les doublons en un seul clic.

- Sauvegardez et exportez les SMS et iMessage, y compris les photos et vidéos intégrées aux conversations.

- Gérez également les calendriers, les livres numériques, les podcasts et les mémos vocaux.

6. Des sauvegardes chiffrées pour préserver la confidentialité de vos données

Black Friday : pourquoi profiter de cette semaine ?

- hhttps://www.5kplayer.com/iphone-manager-fr/gift-offer.htm?ttref=2611-pm-bf-mac4e-ocy

- Toutes les mises à jour annoncées incluses

- Assistance technique incluse

- Garantie de remboursement de 30 jours

- Un seul paiement pour une utilisation permanente, sans abonnement

FAQ



Est-ce sécurisé ?



Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement et l'éditeur, Digiarty, bénéficie d'une réputation établie de longue date dans le domaine des logiciels multimédias.



Peut-il remplacer entièrement iCloud ?



Pour la sauvegarde et l'archivage, oui : il constitue une alternative locale. Si vous utilisez la synchronisation automatique entre vos appareils Apple, iCloud peut continuer à remplir cette fonction tandis que DearMob conserve vos archives.



Et si le logiciel ne me convient pas ?



Une garantie de remboursement de 30 jours est proposée, sous réserve des conditions du site. L'achat pendant le Black Friday ne présente donc pas de risque réel.