Mac Studio M5 Max, taillé pour l’IA ?⎜ORLM-606

Mac Studio M5 Max, taillé pour l’IA ?



Le nouveau Mac Studio est arrivé ! Avec les puces M5 Max et M5 Ultra, Apple repousse encore les limites de la puissance. Mais pour quoi faire… et à quel prix ?



Faire tourner son intelligence artificielle chez soi, sans abonnement et en gardant la maîtrise de ses données : la promesse est séduisante. Mais avec un ticket d’entrée à près de 3 000 euros, ce Mac Studio peut-il vraiment rivaliser avec les services d’IA en ligne ? Nous l’avons mis à l’épreuve !



Montage vidéo, création 3D : nous verrons aussi ce qu’il apporte aux créatifs. Le gain de performances justifie-t-il la facture, ou un Mac mini suffit-il déjà à faire le travail ?

Mac Studio : pour qui, pour quoi, et jusqu’à quel prix ?



Débats !