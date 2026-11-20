Mac Studio M5 Max : la station de travail d'Apple

Une connectique complète

Apple ne touche pas au design. Le Mac Studio garde son châssis carré en aluminium, désormais 100 % recyclé, que les créatifs connaissent bien. Cette génération se limite donc à une mise à jour des composants. Mais une belle mise à jour : la machine adopte la puce maison N1, qui lui apporte le Wi‑Fi 7 et le Bluetooth 6, deux premières sur le Mac Studio,Le M5 Max embarqueChaque cœur intègre des Neural Accelerators. La mémoire unifiée monte jusqu'à 128 Go, avec une bande passante de 614 Go/s, de quoi faire tourner de gros modèles de langage en local. Apple promet une IA 3,9 fois plus rapide que sur le M4 Max et un GPU 50 % plus performant. Face à un Mac Studio M1 Max, le traitement des prompts de LLM serait 10,7 fois plus rapide. Le stockage profite également d'un SSD de nouvelle génération plus rapide.. Le Mac Studio peut piloter jusqu'à huit écrans, dont quatre Studio Display XDR en 5K à 120 Hz. Les monteurs vidéo et les studios de post-production ne manqueront pas de bande passante, ni de puissance avec ce beau bébé.