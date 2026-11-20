Le Mac Studio M5 Max déjà en promo : économisez 300€ par rapport à l'Apple Store !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lancé il y a seulement quelques semaines en même temps que le Mac mini M6, le Mac Studio passe à la puce M5 Max. Le boîtier ne change pas, mais tout le reste est revu à la hausse : CPU de 18 cœurs, GPU jusqu'à 40 cœurs, bande passante mémoire de 614 Go/s, Thunderbolt 5 et Wi‑Fi 7.
Apple ne touche pas au design. Le Mac Studio garde son châssis carré en aluminium, désormais 100 % recyclé, que les créatifs connaissent bien. Cette génération se limite donc à une mise à jour des composants. Mais une belle mise à jour : la machine adopte la puce maison N1, qui lui apporte le Wi‑Fi 7 et le Bluetooth 6, deux premières sur le Mac Studio, ainsi que les puces M5 Max et M5 Ultra.
Le M5 Max embarque un CPU de 18 cœurs, avec 6 super cœurs et 12 cœurs de performance. Côté graphique, deux versions sont proposées, avec 32 ou 40 cœurs GPU. Chaque cœur intègre des Neural Accelerators. La mémoire unifiée monte jusqu'à 128 Go, avec une bande passante de 614 Go/s, de quoi faire tourner de gros modèles de langage en local. Apple promet une IA 3,9 fois plus rapide que sur le M4 Max et un GPU 50 % plus performant. Face à un Mac Studio M1 Max, le traitement des prompts de LLM serait 10,7 fois plus rapide. Le stockage profite également d'un SSD de nouvelle génération plus rapide.
En sus du 10 GbE de série, le Mac Studio M5 Max compte 4 ports Thunderbolt 5. Le Mac Studio peut piloter jusqu'à huit écrans, dont quatre Studio Display XDR en 5K à 120 Hz. Les monteurs vidéo et les studios de post-production ne manqueront pas de bande passante, ni de puissance avec ce beau bébé.
Mac Studio M5 Max : la station de travail d'Apple
Apple ne touche pas au design. Le Mac Studio garde son châssis carré en aluminium, désormais 100 % recyclé, que les créatifs connaissent bien. Cette génération se limite donc à une mise à jour des composants. Mais une belle mise à jour : la machine adopte la puce maison N1, qui lui apporte le Wi‑Fi 7 et le Bluetooth 6, deux premières sur le Mac Studio, ainsi que les puces M5 Max et M5 Ultra.
Le M5 Max embarque un CPU de 18 cœurs, avec 6 super cœurs et 12 cœurs de performance. Côté graphique, deux versions sont proposées, avec 32 ou 40 cœurs GPU. Chaque cœur intègre des Neural Accelerators. La mémoire unifiée monte jusqu'à 128 Go, avec une bande passante de 614 Go/s, de quoi faire tourner de gros modèles de langage en local. Apple promet une IA 3,9 fois plus rapide que sur le M4 Max et un GPU 50 % plus performant. Face à un Mac Studio M1 Max, le traitement des prompts de LLM serait 10,7 fois plus rapide. Le stockage profite également d'un SSD de nouvelle génération plus rapide.
Une connectique complète
En sus du 10 GbE de série, le Mac Studio M5 Max compte 4 ports Thunderbolt 5. Le Mac Studio peut piloter jusqu'à huit écrans, dont quatre Studio Display XDR en 5K à 120 Hz. Les monteurs vidéo et les studios de post-production ne manqueront pas de bande passante, ni de puissance avec ce beau bébé.