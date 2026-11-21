iMac vs Mac Mini, lequel choisir ?



iMac M6 ou Mac mini M6 : lequel choisir ? D’un côté, l’élégant tout-en-un d’Apple, prêt à l’emploi. De l’autre, un petit pavé qui vous laisse choisir votre écran et vos accessoires ! Design, connectique, qualité d’affichage… quelles concessions faut-il faire ?



Et côté puissance, surprise : avec la même puce M6, les deux machines sont loin de faire jeu égal ! Mais une fois le mini tout équipé, est-il vraiment moins cher ? Quel est le meilleur Mac de bureau pour vous ?



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