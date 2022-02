Le designer de Tesla trouve les produits Apple "peu inspirants"

Désormais, le plus triste autour des produits Apple, c'est qu'il n'y a rien à attendre. J'ai l'impression que ce n'est qu'une continuité. Juste un léger raffinement des mêmes choses. En terme d'inspiration, c'est difficile d'être super motivé par ce qu'ils font.

Après 3 modèles en totale rupture, il est vrai que l'iMac n'a pas tant évolué depuis 2004...

C'est triste à dire mais... Pour le reste, je ne lui ai pas trouvé grand intérêt !

Il y a évidemment ceux qui approuvent le discours et il est vrai que ces dernières années, les équipes de design d'Apple n'ont pas réellement sorti de produits de rupture : iPhone MacBook Pro ... les machines n'évoluent que par petites touches, comme la Golf de Volkswagen à travers les âges. Signe de maturité diront certains, manque de prise de risque rétorqueront les plus taquins.-Holzhausen ne parle d'ailleurs pas forcément que d'esthétique. Il estime par exemple que son Apple Watch lui sert essentiellement pour le runningA l'opposé,, dont les lignes des véhicules sont souvent clivantes, mais aussi très ressemblantes : beaucoup trouvent les Model S, 3, X et Y pas aussique leurs acronymes. A l'inverse, le Roadster, le Tesla Semi ou le récent Cypertruck affichent déjà plus de modernité -et les avis sont souvent très vifs à leur endroit. En dehors de Tesla, ce cher Franz n'a pas non plus volé la vedette à Jony Ive, en dehors d'un passage remarqué chez Mazda dans les années 2000.On retiendra surtout de ces petites piques, l'inimitié qui règne entre les deux firmes,. Et même si l'application Tesla iPhone est plutôt réussie, les véhiculent ne prennent en charge ni CarPlay, ni Apple Music, et cela ne semble pas prêt de changer !