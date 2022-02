Ioniq 5 : rétroviseurs numériques et une plus grosse batterie à venir !

mode hiver

Par ici notre test de la Hyundai Ioniq 5 !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

, là où Tesla affiche plutôt entre 12 et 19, l'autonomie de ces véhicules s'en voit rapidement réduite malgré de grosses batteries. Par exemple, notre modèle 4x4 équipé du pack de 73kWh n'est parvenu qu'à réaliser 250Km sur autoroute (à 130Km/h) là où une Tesla Model 3 en fait presque 100 de plus avec la même capacité.h -se rapprochant ainsi de la Model 3 Grande Autonomie. En revanche, on ne connait pas l'autonomie de cette nouvelle batterie même si le gain devrait être assez contenu -à peine 6%, soit une petite trentaine de kilomètres WLTP (20 sur autoroute). A noter que le constructeur est toujours l'un des rares àet les performances en période de grand-froid, mais au détriment de l'autonomie -en toute franchise, on n'a pas vu beaucoup de différence avec ou sans.Cette nouvelle version proposera également(comme chez Honda ou Audi), ce qui permet d'améliorer l'angle de vision pendant les phases de parking et d'améliorer l'aérodynamique pour les rétros extérieurs. En pratique, cette fonctionnalité n'est pas toujours très aimée des clients, avec une visibilité parfois médiocre et des écrans sujets aux reflets pendant l'été.