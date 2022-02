V2G : alimenter sa maison avec sa voiture électrique, désormais certifié par RTE

vehicle-to-grid

La Ioniq 5 est déjà capable d'alimenter une prise électrique !

Notre étude « Futurs Energétiques 2050 » publiée en octobre dernier a mis en évidence les différentes flexibilités dont le système électrique aura besoin d’ici à 2050. Les batteries peuvent répondre à certains services grâce à leur capacité à stocker et déstocker très rapidement de l’électricité. C’est cette caractéristique qui est valorisée par cette certification pour le réglage primaire de fréquence

...et elle peut même charger une Tesla !

bidirectionnelles

Par ici notre test de la Hyundai Ioniq 5 !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

RTE publie d'ailleurs sur son site internet, où l'on se rend bien compte des périodes de les plus demandeuses sur le réseau :En hiver, les pics sont parfois si élevés que l'on est, ce qui ruine les efforts en matière de CO2 grâce au nucléaire le reste de l'année. Si l'on pouvait écrêter cette courbe, et(comme la nuit), tout le monde en serait gagnant. C'est d'ailleurs déjà avec certains barrages hydroélectriques (en remontant de l'eau pendant la nuit) mais il est aussi possible d'utiliser des batteries pour la même opération. C'est dans cette optique que RTE vient de valider la technologie(V2G) ou V2H (Vehicle to Home).Le concept est assez simple : vous charger votre voiture la nuit, lorsque le courant est disponible en quantité et souvent peu cher. déclaré Yannick Jacquemart, directeur de l’Economie du système électrique de RTE.Evidemment, pour que tout cela fonctionne, du matériel adapté se révèle nécessaire : il faut déjà des, mais certaines sont déjà parfaitement compatibles, c'est notamment le cas de la Hyundai Ioniq 5 que nous avons justement testée ce week-end (ci-dessous). Enfin, il faudra unepour gérer les flux. Voilà encore la preuve que la nouvelle mobilité électrique peut améliorer la gestion de l'énergie à l'échelle nationale, là où certains estiment parfois que les véhicules électriques ne feraient que surconsommer sur un réseau déjà bien encombré.