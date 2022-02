Skoda Enyaq : il faudra aller en concession pour la grosse MAJ logicielle de 2022

vraie

MEB

Un Enyaq IV 80X, bientôt en test sur Mac4Ever !

ME3

hiver

traction

... La plateforme, utilisée pour le VW ID.4, l'Audi Q4 et le Skoda Enyaq, peinait à convaincre, surtout face à Tesla et sa grande tablette très moderne, qui se met en à jour presque tous les mois, avec des updates souvent très pointus.Malgré la présence d'OTA (mise à jour à distance), Volkswagen n'arrive toujours pas à assurer les update majeurs sans se rendre dans ses garages. Principale amélioration, la gestion de la batterie via son contrôleur, qui serait nettement plus efficace que précédemment. Déjà,. Cela permettra de gagner quelques minutes pour le 0 à 80, qui nécessitait jusque là environ une demi-heure.Un mode comparable à celui proposé par Tesla,et en réduisant la puissance de charge en courant continu, ce qui permet a priori de prolonger la durée de vie des accumulateurs., histoire d'offrir un supplément d'autonomie -reste à savoir si l'on gagne d'un côté ce que l'on perd de l'autre, ce qui n'est pas toujours si évident. Même en cycle WLTP, on gagne ainsi quelques kilomètres, passant de 510 à 520Km, et 544Km en version coupé -on se rapproche alors du Model Y de Tesla.Les modèles 4x4 (dont l'autonomie WLTP ne dépasse pas 460Km) verront cependant arriverPour terminer, on verra enfindans les afficheurs au niveau du volant, ce qui n'était pas le cas jusque là.