La taille ne fait pas tout : Porsche a trouvé la capacité de batterie idéale

Chez Tesla, les paks varient entre 60 et 100kWh

En pratique, je dirais qu'il faut, mais cette capacité est vite limitante pour les grands trajets.(comme chez Tesla, VW, Mercedes...) ce qui permet d'effectuer jusqu'à 250/300Km sur autoroute, et de rejoindre deux bornes rapides à peu près partout en Europe de l'Ouest. Mais cette capacité montre vite ses limites dans les territoires mal équipés, pour les gros véhicules ou pour de très longs trajets., comme sur la Model 3 Grande Autonomie ou sur des modèles similaires (BMW i4, ID4, EQC...). Ils permettent d'atteindre 300 à 400Km sur autoroute sans trop de souci, à condition d'avoir une consommation raisonnable (19 à 23 kWh/100Km). Mais certains constructeurs (Jaguar, Tesla, Audi...) vont parfois au delà sur certains modèles, plus gourmand en énergie : pour faire 300Km d'autoroute (à 30kWh/100Km), un E-Tron ou un i-Pace a besoin de 90 à 100kWh.Chez Porsche, on estime que le pack idéal est de 85kWh. La firme allemande a réalisé une étude très bien documentée sur son site car elle d'est aperçue que choisir une capacité trop élevée n'était pas forcément intéressante pour un usage sportif : ce qu'on gagne en autonomie, on le perd en performances., et donc, 7 dixième de moins à l'arrivée. Le zero à 100 km/h passe cependant à 2.90s, soit 0.02s seulement de mieux -bref, pas très intéressant d'autant que le 0 à 200 est plus lent de 8 dixièmes.et à 200 km/h à 9.71s. Pire, avec un pack de 130 kWh (2743 kg), le tour passe à 7:48.2 minutes, le zero à 100 km/h à 3.28s et à 200 km/h à 10.48s ! Finalement, avoir une trop grosse batterie n'est pas très intéressant pour les performances, même si l'on gagne en autonomie sur les longs trajets.Le constructeur estime par ailleurset de mieux optimiser le temps passé aux bornes de recharge. Pour les grands trajets, un pack de 100kWh semble tout de même réduire un peu les arrêts, mais au prix de performance en retrait. Porsche insiste d'ailleurs sur la nécessite de réduire aussi les émissions indirectes de CO2, et qu'un pack plus raisonnable va aussi dans cette direction.Finalement, il n'existe pas réellement de capacité idéale, tout dépend des usages de chacun et du type de véhicule. A terme, avec des batterie offrant de meilleures densités énergétiques, ces calculs vont également évoluer.