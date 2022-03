VE : les tarifs du SUV Fisker Ocean en France (dès 41 900 € hors bonus)

produits de manière éthique

Son fondateur, Henrik Fisker est connu pour avoir été leou encore ses fameuses berlines éponymes. Dernier né en date, le SUV SUV Fisker Ocean s'apprête à faire ses premiers pas en Europe, le constructeur profitant dus pour fournir quelques détails à ses futurs clients.-comptez moins de 300Km sur autoroute. Il faudra alors débourser(à confirmer), l'un des plus beaux scores de la catégorie et avec un bon rapport autonomie/prix. Mais la consommation reste élevée, car les packs de batterie font respectivement 80 et 100kWh environ. A titre de comparaison, un Model Y de Tesla effectue plus de 520Km WLTP avec un pack de seulement 79kWh.-mais en pratique, sans doute beaucoup moins, comme on l'avait vu avec la Ioniq 5. L'Ocean intègre également un intérieur entièrement réalisé à partir de matériaux véganes, recyclés et. L'habitacleest doté d'une sellerie, de tapis de sol etc. fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées, de déchets de caoutchouc valorisés, de t-shirts usagés et de filets de pêche abandonnés provenant de l'océan., dont le tableau de bord reprend le look épuré de la firme d'Elon Musk, mais avec un second écran sous le volant. Enfin, en sus d'un son à 360°,. Pour le moment, seule une succursale allemande est prévue, mais d'autres pourraient ouvrir prochainement un peu partout. Fisker a encore le temps, car la production en démarrera donc qu'en novembre, avec des livraisons qui ne débuteront sans doute que d'ici au début 2023., souhaitons surtout que Fisker ne dépose pas le bilan d'ici là !