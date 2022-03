Sony et Honda vont s'associer pour produire des voitures électriques dès 2025

bien que Sony et Honda soient des entreprises qui partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, nos domaines d'expertise technologique sont très différents. Par conséquent, je pense que cette alliance qui réunit les forces de nos deux sociétés offre de grandes possibilités pour l'avenir de la mobilité.

axé sur la sécurité, le divertissement et l'adaptabilité

Sony et Honda viennent ainsi d'. L'idée derrière ce mariage serait de s'appuyer sur les chaines de production et l'expérience de Honda dans la conception de véhicules et de celle de Sony pour la technologie embarquée, dont les concepts Vision-S01 et Vision-S 02 présentés lors des derniers CES sont les vitrines.(dont Hyundai, qui a ensuite démenti), le dirigeant de Honda, Toshihiro Mibe, explique ce partenariat en déclarant queCette association serait également l'occasion pour Honda de diversifier son offre électrique, actuellement cantonnée à la mignonne Honda E dont le succès commercial est freiné par de trop nombreux compromis, tout en permettant à Sony de démontrer son savoir faire en proposant une technologie embarquée de pointe afin de proposer un système, et par la même occasion de couper l'herbe sous le pied de Cupertino dont le premier véhicule n'est encore qu'une chimère.