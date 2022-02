Des bornes de charge débarquent chez Norauto : ne faites pas la même erreur que Total !

Total Energies

Rebaptisé récemment, le pétrolier français a décidé de. Sur le papier, le projet semblait ambitieux, avec des tarifs convenables, un système de paiement multi-support et des emplacements plutôt bien choisis, pas seulement sur autoroute. Mais en pratique, on le voit aujourd'hui, c'est la pagaille :, et les commentaires d'utilisateurs (sur ChargeMap par exemple) sont de facto de plus en plus critiques... Vous l'avez d'ailleurs vu dans un de nos reportages récents,Total pêche par(à part relancer les bornes, mais ça reste léger) et d'un délais de réparation bien trop élevé pour pouvoir dépanner des utilisateurs en perdition. Il est d'ailleurs étonnant de voir que le niveau de service sur l'essence (pompes rarement en panne, personnel physiquement présent pour vous aider...) reste largement supérieur. Devant le peu de stations rapides disponibles sur le territoire français,: qui oserait arriver avec 10% de batterie devant une borne dont on n'est pas certain du bon fonctionnement ?De son côté,Il s'agira de modèles de 150kW, facturés à 0,39€/kWh et payables directement sur la borne (QRCode, CB) ou via une application mobile., ce qui risque de créer une certaine confusion pour les clients si l'utilisation diffère d'une station à l'autre.Généralement bien situés (Zones commerciales, proximité autoroute),