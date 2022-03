VE : Izivia (EDF) relance ses bornes rapides en ville, après l'immense échec sur autoroute

Quels badges/apps pour votre voiture électrique ? Réponse, en DS3 Crossback E-Tense !

Cette semaine, c'est donc, avec, que l'on retrouvera aussi dans les centres commerciaux -quelques bornes ont déjà été installées chez Norauto, Intermarché et Leclerc. Le groupe prévoie de déployer plus de 300 points de charge rapide d’ici 2023, ce qui est à la fois beaucoup pas beaucoup (à raison de 6 points de charge par station, cela ne fait que 50 stations... soit une infime partie des zones commerciales françaises).Les bornes, et trop rapides pour aller faire ses courses pendant la charge. Car le tarif, lui, reste salé : de 0,40 à 0,55€ par kilowattheure consommé, et surtout, le prix va augmenter en fin de charge -même si aucun détail n'a été fourni. Autant vous dire qu'il faudra aller rapidement déplacer son véhicule pour ne pas payer plein pot !-l'utilisation d'un CHAdeMo par exemple, empêche souvent la charge rapide en CCS situé sur la même borne. Cela reste néanmoins mieux que Ionity (qui n'a souvent que 4 bornes), mais assez peu face à Tesla (entre 12 et 18), surtout pour des charges semi-rapides, où les véhicules doivent stationner un peu plus longtemps.Bref, espérons que les bornes soient fiables, que les tarifs restent raisonnables et que le réseau soit déployé dans des zones réellement pertinentes. Aujourd'hui, en dehors de quelques acteurs renommés, il est difficile de se fier au réseau secondaire de bornes de recharge, malheureusement.