Otterbox dévoile de nouveaux étuis de protections pour AirTags

Il s'agit tout d'abord d'une variation au sein de sa gamme Figura déjà existante pour les iPhone 12 et 13 . On retrouve leshabituelles de cette séries, qui sont d'ailleurs plus prononcées et contrastées cette année.Au niveau du, celui-ci reste assezpour ce ce genre de produit. Pour(hors FDP), vous pourrez donc opter pour l'un ou l'autre des coloris, au nom de planète (évoquant plutôtà la rédaction) :, ou. Néanmoins les noms français pourraient être plusOn notera également, la seconde se voulant plus baroudeuse et la seconde plus élégante. Les prix restent sensiblement équivalents, respectivement de 19,95 dollars et 14,95 dollars (hors FDP). Ces deux derniers ne sontsur le site du fabriquant mais devraient bientôt l'être, de même que chez les revendeurs habituels ou l' Apple Store