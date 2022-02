L'AirTag, le produit le plus critiqué du moment chez Apple 

d'appuyer sur le couvercle en acier inoxydable, puis le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, retirer le couvercle et la pile, puis insérer une nouvelle pile bouton CR2032 3 V au lithium

Diagnostic et prise en charge des enfants ayant ingéré une pile bouton ou une pile plate

les piles boutons ou piles plates sont omniprésentes dans notre quotidien : montres, clefs, télécommandes, jouets pour enfants… Ingérées, elles présentent un risque potentiellement mortel en raison de leur toxicité pour l’organisme des très jeunes enfants

risque d’enclavement œsophagien qui est maximal avec les piles dont le diamètre est supérieur ou égal à 15 mm

un sticker en forme d'anneau, au goût amer contenant du Bitrex, inoffensif pour la santé

en fonction de l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile, les piles CR2032 avec revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l’AirTag et d’autres produits alimentés par une pile

, permettant d'offrir un an de fonctionnement avant d'être changé. La manipulation est d'ailleurs assez sommaire puisqu'il suffit. Et c'est là que les ennuis commencent...En effet,, invoquant des risques indéniables pour les plus jeunes, certains revendeurs avaient d'ailleurs retiré la balise de leurs rayons. Mais n'oublions pas que pour Apple, l'AirTag n'est ni pour les enfants, ni pour les animaux...En effet, la Haute Autorité de Santé (qui a fort à faire avec le Covid) vient de publier un inquiétant rapport intituléElle constate en effet un nombre croissant de cas d'ingestion de piles de grand diamètre (peut être en raison des confinements successifs). Elleen effet que. Elle vise tout particulièrement le(celle des AirTags ).Pour éviter cela,, comme celles commercialisées par Duracell qui possède. Sauf qu'Apple a précisé sur sa page web dédiée. Parmi les derniers soucis en date, Letita James -Procureur Général de New York- a publié un communiqué officiel mettant en garde les concitoyens sur les détournements des AirTags , les cas de vols ou de harcèlement., et c'est à se demander si ces dernières ne pourraient avoir raison d'eux.