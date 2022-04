Polémique des chargeurs : comme Tim Cook, Elon Musk déformerait (un peu) la réalité

omettant

Nous sommes un peu perplexes face à la déclaration d'Elon concernant la suppression du Mobile Connector avec les nouveaux véhicules. Bien que nos propres données ne soient de loin pas aussi détaillées que celles de Tesla, elles montrent une autre réalité :

- 61% des sessions se sont déroulées avec le connecteur mobile.

- 32 % ont utilisé le chargeur mural.

Bientôt, les essuie-glaces ne seront plus livrés d'office, car il ne pleut jamais en Californie !

Par ici le meilleur chargeur EV !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

A l'époque où Tim Cook avait procédé de la sorte, la firme avait justifié sa décision par le fait que bon nombre de clients avaient déjà un chargeur USB.(Au moins 20W pour profiter de la charge rapide) et que ces modèles, peu de clients en avaient à revendre à l'époque -d'autant que les nouveaux iPhone étaient livrés avec un câble USB C et non USB A. Plus tard, elle ne livrera pas non plus d'écouteurs filaires pour les mêmes raisons, mais end'admettre que des AirPods n'auraient pas été de trop pour les remplacer...Chez Tesla, Elon Musk justifiait son choix par le fait que, environ trois fois plus lent en Europe, mais 6 fois plus lent aux USA à cause des puissances plus faibles (110V). Or d'après @teslascope , Elon Musk aurait un peu exagéré, du moins si l'on se fie aux statistiques :pourra-t-on lire sur le Twitter de Musk ! Blague à part, s'il est appréciable de ne pas gaspiller des éléments produits à des millions d'exemplaires, encore faut-il que ces accessoires soient réellement sous-utilisés -et que la majorité ne finisse pas par les acheter quand-même, avec toute la logistique externe que cela rajoute.