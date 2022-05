Mobilité électrique : concurrente de la Citroën AMI, l'italien Estrima relance la Biro

Biro

• 1,74 m de long, 1,03 m de large

• 2 moteurs - puissance totale de 5CV, 3,3kW (8CV pour l'AMI)

• VMax 45 km/h ou 60 km/h (Bolt)

• Autonomie 55 ou 100Km (75 pour l'AMI)

• Batterie détachable (Prise 220V pour l'AMI)

Le marché n'était sans doute pas prêt dans les années 2010 pour la micro-mobilité -les trottinettes électriques se faisaient d'ailleurs encore rares.Avec, elle offre moins d'espace que l'AMI. A l'inverse, on peut la garder à 90° sur les places de parking, mais elle est aussi ultra-courte sur la longueur, idéale pour les villes surchargées. L'air de rien,et beaucoup plus compactes que les voitures citadines -à l'image de Monaco, il serait vraiment souhaitable d'encourager ce type de mobilité dans les centre-villes.Cette Biro édition 2022 affiche d'ailleurs des spécifications plutôt intéressantes :Pour faire simple,. En clair, elle sera plus à l'aise en ville, un peu moins pour un usage périphérique ou en campagne par exemple. Surtout, la batterie peut être rechargée à la maison là où l'AMI exige une prise à proximité.Problème, elle est beaucoup plus chère que l'AMI, à partir de 10 800 € TTC !, d'autant que l'offre de 20€/mois de l'AMI (avec un apport de 3500€) n'est pas disponible, il faudra tabler autour de 200€/mois minimum avec du leasing.