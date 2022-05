VE : une "Gigafactory" Hyundai en Géorgie, autrefois présumée pour l'Apple Car

Par ici notre test de la Hyundai Ioniq 5 !

Les bruits de couloir évoquaient une grande usine en Géorgie, où la marque avait déjà une implantation locale. Cette fois, c'est confirmé , le groupe va s'installer à Savannah, près du port éponyme, et non loin de l'actuelle production de West Point. La production s'étendrait sur un hectare et devrait ouvrir dès 2025.. Officiellement, les discussions sont au point mort entre Apple et Hyundai, mais il est probable que Cupertino cherche toujours un partenaire industriel -cela pourrait être Foxconn, qui prévoie également une usine dédiée aux VE sur le sol américain.Pour rappel, il avait également été présumé que(testée ci-dessous) également utilisée par la Kia EV6. Aujourd'hui, le groupe coréen propose en effet l'une des plus belles concurrentes à Tesla, avec une technologie 800V pour la charge rapide ou encore un système de charge inversée bien pratique.