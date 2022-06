Pour mettre sa Ioniq 5 à jour à distance, il faudra... aller en concession Hyundai

Par ici notre test de la Hyundai Ioniq 5 !

Hyundai a par exemple annoncé que sa Ioniq 5 allait enfin bénéficier de MAJ en OTA en Europe.. En clair, il faudra, soit se rendre en concession, soit télécharger manuellement une mise à jour sur une clefs USB et l'installer sur la voiture soi-même.Du côté des contenus, là où Tesla peut mettre à jour la puissance de ses moteurs ou activer les sièges chauffants, le coréen semble moins ambitieux :Dans absolu, on pourrait imaginer l'arrivée de programmes comme Netflix, YouTube ou des jeux, mais vu l'état du système (voir notre vidéo), je doute que les updates soient de cette nature. En revanche, on pourrait espérer voir arriver un planificateur d'itinéraire, toujours manquant sur ce modèle.Comme nous l'avions vu ci-dessous,, son système pêche en revanche par une ergonomie discutable, un GPS d'un autre temps, et un manque cruel d'application autour de la gestion électrique. En off, il se murmure toutefois qu'une belle MAJ pourrait débouler durant l'été, et proposer enfin des outils logiciels à la hauteur des innovations présentes dans le véhicules.A noter que, sans doute quelques mois plus tard, comme souvent entre les deux marques du même groupe.