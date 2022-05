VE : 100 stations Ionity en France (autant que Tesla) et des tarifs qui passent au kWh

trous

Certaines régions, comme le Nord-Est ou la Bretagne, restent assez mal couvertes, à la différence de la vallée du Rhône.

Une voiture thermique qui "squatte" une des places de charge Ionity, déjà peu nombreuses sur les parking

Quels badges/apps pour votre voiture électrique ? Réponse, en DS3 Crossback E-Tense !

Co-financé par l'Europe et plusieurs constructeurs automobiles (Volkwagen, BMW, Mercedes, Ford et Hyundai/Kia),(102 sites), mais avec une différence de taille : il n'y a que 4 bornes par stations chez Ionity, contre une grosse dizaine chez l'américain, qui compte également quelques sites géants -comme à Beaune (28 stèles).Dans les faits, malgré certains sites très encombrés, comme ci-dessous à Montélimar-Ouest, Ionity peine à prendre la mesure des besoins -seulement 2 bornes supplémentaires ont été rajoutées récemment.. Actuellement, on trouve des points de charge tous les 100Km environ, mais il y a parfois certainsde plus de 200 à 300Km suivant les régions ou les parcours. Preuve que Tesla inspire aussi le constructeurs,, sur le parking du Novotel de Saint-Witz ! Jusqu'à présent, Ionity était exclusivement sur autoroute là où Tesla préfère des sites hôteliers proches des grands axes.Autre donnée intéressant, 92 000 recharges ont été enregistrées au 1er trimestre en France, contre 20 000 en 2021 ! Certes, il y avait l'effet Covid, mais cela prouve quand-même le bond magistral de l'électrique dans l'hexagone, alors que le réseau de charge ne suit clairement pas cette tendance. Si l'objectif des 100 000 bornes (rapides et lentes) d'ici fin 2021 a été clairement manqué, le gouvernement souhaite que 100% des aires d'autoroute soient équipées de stations d'ici fin 2022, - et cette fois, le pari semble en passe de réussir, notamment grâce aux acteurs comme Fastned, Total ou EDF qui viennent compléter le tableau.Enfin,-une bizarrerie qui s'expliquait par des lois française autour des fournisseurs d'énergie. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : pour ceux qui chargent vite (>100kW), la tarifications à la minute restait bien plus intéressante. Mais pour les petites batteries, qui chargent souvent entre 50 et 100kW (Peugeot 208, Fiat 500, Mazda MX-30, Honda-E, Renault Zoé...), payer au kWh est nettement plus intéressant.