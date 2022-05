VE : le retour du Scenic en électrique, avec une "hybridation" à l'hydrogène

La pari de l'hydrogène hybride

On ne pensait plus le revoir, avec le remplacement progressif des monospaces par les SUV, maispermet aux berlines et aux crossovers de reprendre quelques galons.Scénic Vision n'est encore qu'un concept, mais. La voiture reste compacte, avec 4,50 m de long, 1,60 m de haut et 2,83 m d'empattement -batteries obligent. Difficile de le classer réellement, mais il reprend en fait les codes de la dernière Mégane E-Tech avec une ceinture de caisse très haute, de grosses jantes, une garde au sol contenue, et des lignes taillées à la serpes -plus proches des derniers 3008 que des récentes Clio.Sous le capot,: on retrouve donc la petite batterie de 40 kWh (60kWh sur la version haut de gamme) et le moteur électrique à rotor bobiné de 220CV. En revanche, et c'est la grande nouveauté, la voiture cachequi devrait offrir environ 500Km d'autonomie combinée (batterie 300km + hydrogène 200km). Soyons honnête, cette version ne sera pas de série en 2024 et même Renault ne semble pas être vraiment certain de le commercialiser -on parle au mieux, de 2030.-il n'y a d'ailleurs que les japonais pour réellement tenter l'aventure. La pile à combustible reste une technologie coûteuse, complexe et au rendement moyen, d'autant que le réseau de distribution est encore quasi-inexistant, tout comme l'hydrogène, aujourd'hui principalement produit à partir d'hydrocarbure. Seuls les temps derestent intéressants, mais là aussi, les batteries progressent rapidement. A terme, l'hydrogène semble surtout applicable pour les poids-lourds ou les utilitaires, un peu moins pour une voiture familiale.Que restera-t-il vraiment de cet intérieur hyper-techno ? Probablement pas le volant ultra-plat, que seul Elon Musk a osé imposer sur sa Model S Plaid, et qui permet de dégager la vue sur les compteurs. Du côté des écrans justement, ils courent sur toute la longueur façon Hyperscreen de Mercedes et l'on retrouveAutre idée (déjà vue chez Land Rover), des caméras filment la route et projettent l'image au niveau du tableau de bords,. Pour le client final, il faudra probablement tabler sur une version plus consensuelle sous Android Automotive, déjà présente sur la Megane, mais il est agréable de voir Renault tenter quelques percées technologiques.Parmi les essais de style, on notera la présence, que Renault ne devraient pas intégrer dans la version finale -pourtant, d'autres comme Honda ou Audi les ont déjà adoptées de série. On retrouve aussi les pédales Play/Pause déjà vues chez Volkswagen, surmontant un sol entièrement réalisé à partir de matériaux recyclé -cela devient une constante dans les voitures électriques. Renault insiste d'ailleurs lourdement sur son engagement écologique, avec l'utilisation d'aluminium recyclé notamment.A l'arrivée, ce nouveau Scenic laisse songeur :Désormais, plutôt qu'une hypothétique et improbable arrivée de l'hydrogène dans les VE, le grand-public cherche surtout de l'efficience, de l'autonomie, des grosses batteries (au moins 80kWh pour en faire un véhicule principal) et des innovations technologiques réellement utilisables :, la réalité augmentée façon Volkswagen... ?Contrairement aux allemands,et à proposer des technologies réellement à la pointe des nouveaux usages. Espérons que d'ici 2 ans, Renault parvienne à proposer un véhicule électrique avec une autonomie suffisante et des technologies rassurantes pour être adoptées par monsieur-tout-le-monde.