Volvo s'appuiera sur l'Unreal Engine d'Epic afin d'améliorer ses interfaces

affichage photoréaliste

l'interface homme-machine

cette technologie nous donne la capacité de créer des visuels réactifs de très haute qualité avec lesquels nous pouvons jouer et superposer des informations, créer des représentations réalistes en cas de besoin. Il s'agit donc vraiment de créer la prochaine génération d'interface homme-machine pour nos clients

Umbrella System

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Le constructeur suédois, dans l'escarcelle du chinois Geely depuis 2010, va ainsi. Ce partenariat devrait permettre au constructeur de créer une plateforme qui aidera ses ingénieurs à concevoir des logiciels qui amélioreronttout en maintenant l'ergonomie et la sécurité, deux points sur lesquels Volvo a construit en partie sa réputation.Selon Thomas Stovicek, responsable de l'expérience utilisateur chez Volvo,grâce aux différents capteurs et caméras embarqués, mais également pour la navigation et l'affichage d'informations comme l'autonomie du véhicule. Le constructeur va également s'appuyer sur une équipe dédiée afin de concevoir VovloCars.OS qui sera chargé de chapeauter tous les systèmes sous-jacent (Volvo évoque un), y compris Android Automotive, et ce afin d'accélérer et de simplifier le développement des mises à jours et la correction des bugs.De son côté, Epic nie cache pas son intérêt grandissant pour les véhicules, espérant trouver un nouveau marché florissant pour l'Unreal Engine, les constructeurs mettant actuellement les bouchées doubles pour offrir des systèmes d'infodivertissement embarqués optimisés avec l'arrivée