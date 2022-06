VE : Ford Pro Electric SuperVan, 1000Km d'autonomie, Polestar 5, Mercedes EQXX

Pro Electric SuperVan

Par ici notre test de la Mercedes EQS 450+ !

Le traditionnel festival de Goodwood (en Angleterre) est devenu le théâtre de présentation de nombreux modèles exclusifs et avec la percée de l'électrique, les constructeurs rivalisant d'imagination. C'est le cas deC'est mieux que bon nombre de Tesla et de Porsche... Evidemment, il s'agit d'un concept, mais qui préfigurera sans doute du prochain E-Transit, bien réel cette fois.Petit détail amusant, il, avec son grand écran vertical et son système maison.Autre voiture inédite présentée à Goodwood (qui dure encore tout le week-end), la Polestar 5 a fait une apparition sous camouflage, cette concurrente de la Model S affiche une, il y aurait même de quoi rivaliser avec la Porsche Taycan. Elle embarque un moteur sur chaque essieu et inaugure surtout la nouvelle plateforme 800V (comme chez Porsche ou Kia/Hyundai), ce qui permet de la charger plus rapidement et aussi de tirer de plus grosses puissances en course.-on ne connait pas toutes les spécifications, comme la taille de la batterie ou encore le prix.C'est la promesse de CATL, le fabricant chinois, qui promet des cellules capables de bien meilleures performances. Avec, grâce notamment à une architecture totalement revue, avec un volume propre dédié aux cellules bien plus important (72% vs 50%), ce qui permet d'augmenter nettement la densité énergétique. La question est maintenant de savoir qui, parmi les partenaires du groupe, en sera le premier équipés : Volkswagen ? Ford ? Tesla ? MG ?Enfin, autonomie toujours,Avec une batterie de moins de 100kWh, il s'agit d'une vraie prouesse, alors même que la consommation s'établit à 8,3 kWh/100 km, climatisation comprise. Seul hic, la vitesse moyenne n'était que de 80Km/h sur le circuit de Silverstone, et à cette allure, les meilleures électriques actuelles n'en sont pas si loin (autour de 10/12)., dont les qualités aérodynamiques et de consommation sont assez inédites -offrant actuellement la meilleure autonomie sur autoroute.