VE : fin du thermique voté, Polestar 3, Cupra, batteries solides et Cybertruck

C'est la fin d'une époque, dirait ma grand-mère, puisque. Cela laisse une petite quinzaine d'années aux constructeurs pour développer leur offre électrique et surtout, au réseau de bornes de se mettre au niveau. Au même moment, la Commissionà chacun des pays membres, là où la France plafonne à peine à... 4 bornes au 100, derrière des pays comme le Portugal et même l'Italie ! Cela risque d'être encore plus compliqué à l'Est (Grèce, Roumanie, Pologne etc.) qui sont carrément sous-équipés en la matière.et le petit frère de Volvo (construit en Chine) vient de dévoiler le design de son prochain SUV, présenté en détail en octobre prochain, pour une production courant 2023. Ce gros bébé baptisé Polestar 3, devrait être vendu assez cher, avec des dimensions proches d'un E-Tron ou d'un iX,et des équipements pléthoriques. Ce serait d'ailleurs le cousin direct du XC90 électrique, qui partagerala même plate-forme électrique SPA2.Chez Cupra, le tout électrique n'est pas encore pour demain, mais la marque sportive du groupe VAG a(ou de l'ID.4 GTX) avec 300CV sous le capot et une autonomie sans doute sous les 500Km, comme ses petits frères. On ne connait pas encore tous les détails, mais le constructeur a fourni une image à la presse (celui du haut) aux côtés de nouveautés thermiques qui marchent plutôt bien actuellement -alors même que Seat accuse une nette baisse des ventes.Leur partenaire américain SolidPower annonce que ses batteries solides seraient fin prêtes à la commercialisation. Il ne reste que l'ultime étape de validation des constructeurs, qui pourrait toutefois prendre encore plusieurs années. Mais les promesses sont belles pour ces accus, qui ne cumulent que des avantages face aux technologies actuelles :Evidemment, il y a toujours un gap entre la fiche technique et la réalité, mais l'on a vraiment hâte de voir tout cela arriver sur le marché !Enfin, on termine avec une image inédite, celle de, attendu l'année prochaine aux USA et sans doute dans 1 ou 2 ans en Europe. Volant Yoke, sièges ventilés, immense accoudoir central, écran repris des Model S..., surtout lorsqu'on regarde les boutons de réglage des sièges ou encore le planche de bord, mais le gros 4x4 de Tesla promet un tarif relativement abordable face à Rivian et GM, alors il faudra faire avec...