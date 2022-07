Tesla : des ventes (et des prix) en hausse, remorque solaire et suspensions intelligentes

Performance

On apprend d'ailleurs cette semaine que l'usine de Berlinet améliorer les rendements. Actuellement, 1000 véhicules sortent toutes les semaines du site, et les Model Y Grande Autonomie commencent à voir le jour, aux côtés des modèles, qui ne sont pour l'heure proposée qu'en petite série dans l'usine Giga TexasCela n'a pas empêché le constructeur d'annoncer, juste avant ses résultats financiers,. Tesla est un des rares à avoir de la croissance, alors que l'usine chinoise subissant pourtant des fermeture à répétition depuis plusieurs mois, en raison de la remontée du Covid. Signalons également que, même si les ventes de ces modèles restent marginales face aux 3 et Y.Plus étonnant encore,. Aujourd'hui, la première Tesla est vendue 53 490€ (62 490€ pour la version Grande Autonomie), soit plus de deux fois le prix moyen d'achat neuf en France (~26 000€). Précisons tout de même que les véhicules électriques dans leur ensemble voient leurs tarifs augmenter ces derniers mois, Tesla n'est donc pas une exception. Reste que la marque ne cible clairement plus, alors même qu'il étaitEnfin, on termine avec deux petites infos amusantes autour de la marque. Tout d'abord, Tesla déploie actuellement une fonction déjà présente sur de nombreux modèles haut-de-gamme (comme DS, Mercedes, Audi...), et qui permet: s'il y a des bosses, elle va se relever ou devenir plus molle. Mais Tesla innove en utilisant les données de tous les véhicules pour repérer les fameuses routes endommagées ou mal entretenues. Evidemment,, les seuls à être équipés de suspensions pilotées.Autre info rigolote,à Hanovre. Ce gros bébé embarque même un Terminal StarLink. Le capacité de production ne serait que de 300W, ce qui semble assez faible (il faudrait 11 jours de soleil continu pour remplir une batterie de VE), soit à peine quelques dizaines de kilomètres quotidiens. A priori, ce prototype ne serait pas destiné à être commercialisé, mais sait-on jamais !