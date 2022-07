Porsche veut le nouveau CarPlay, mais pas le PDG du groupe Volkswagen !

Il y a quelques semaines, Apple a annoncé son intention de prendre en charge l’ensemble du système d’infodivertissement avec Carplay. Apple et Google veulent nous enlever le client – nous ne pouvons pas le permettre ! [...] tout, toutes les données client vont à Apple si nous ne les conservons pas. C'est le plus grand marché en pleine croissance pour l’avenir

Pourtant, regardez bien la liste des constructeurs partenaires, on y trouve effectivement le haut-de-gamme du groupe (Audi, Porsche), mais pas Volkswagen, Seat, Skoda ou encore Cupra :Même si l'on retrouve quelques généralistes (Nissan, Ford, Honda, Renault...),(Jaguar/LandRover, Mercedes, Polestar, Lincoln, Volvo...). Pourquoi une telle disparité ? Dans la bouche d'Herbert Diess , PDG de VW, la menace est claire :Il faut dire que le groupe a lourdement investi dans sa division logicielle Cariad, responsable du développement de l’ensemble du groupe automobile,Pour autant, les déboires logiciels survenus au lancement de l'ID.3 tendent plutôt à lui donne tort : tous ceux qui ont acheté un modèle de Volkswagen, Skoda, Seat ou Cupra ces deux dernières annéesCes déclarations vont. Pour Oliver Blume, PDG de Porsche, les clients veulent. Pour lui,S'agit-il d'un camouflet suite aux déboires de Cariad ?Autre explication possible, contrairement aux généralistes,, et estime sans doute que la partie logicielle (abonnements, écosystème...) peut être déléguée à des tiers sans impact sur ses performances financières. A l'inverse, Diess (VW) mise beaucoup sur les capacités à enrôler ses utilisateurs autour de modèles connectés payants, même si ces services sont encore absents des véhicules actuels.In fine,: le constructeur développe son OS à domicile, offrant aujourd'hui une interface claire, rapide et bien conçue -certains dirons même qu'il est sans concurrence. A l'inverse, il intègre aussi des éditeurs tiers (Spotify, Tidal, YouTube, Netflix...) et(Waze, Apple Music...) et que l'intégration avec les produits Apple est minimaliste, sans parler de l'assistant, qui a pris un bon coup de vieux dernièrement ! Bref,On s'étonnera quand-même que-à l'image des cadrans de montre de luxe, par exemple. En réalité, ces dernières. Le premier constructeur à adopter CarPlay ou même Android Automotive a été justement... Volvo et BMW était le premier à prendre en charge CarKey ou encore CarPlay Wifi !