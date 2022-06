ID Aero : enfin une vraie berline électrique chez Volkswagen !

Le retour des berline était très attendu par les clients de ces nouveaux modes de propulsion car, en témoigne le succès de la Model 3. Par ailleurs, avec des moteurs très coupleux et une position de conduite plus basse, beaucoup redécouvrent les plaisirs d'une petite sportive familiale, avec un centre de gravité très bas et un châssis rivé au sol.Le segment pourrait bientôt être comblé avec la Volkswagen ID Aero,. L'Aero pourrait même être un peu plus longue et avoisiner les 5m, ce qui offrirait un vrai frunk et un hayon, sans négliger l'espace aux places arrière. Il ne s'agit encore que d'un concept, mais la patron du groupe a confirmé que la version définitive serait assez proche de ce modèle.Sous le capot -ou plutôt, dans le bas de caisse-,. C'est grosso-modo ce que propose une Tesla Model 3 Grande Autonomie, même si j'ai quelques doutes sur les consommations annoncées par Volkswagen -une ID3 affiche (en pratique) par exemple 23kWh/100Km à 130Km/h, là où une Model 3 est plutôt entre 16 et 19.Le constructeur est tout de même resté assez discret sur le reste des spécifications : pas un mot sur la vitesse de charge, sur les prix, sur le système embarqué... ni même une date ! Car pour l'heure,