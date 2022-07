Grosse MAJ pour la Porsche Taycan : autonomie, Android Auto, pré-conditionnement...

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Tous les modèles sont concernés,. En revanche, pas d'OTA pour le moment, il faudra passer chez le concessionnaire. Décidément, les allemands ont encore bien du mal à se passer de l'atelier...La plus grosse amélioration n'est pas anodine,. L'astuce est reprise de Tesla : en mode éco ou normal, la voiture passe en propulsion, ce qui permet d'économiser de l'énergie, sauf si le conducteur sollicite l'accélérateur, évidemment., ce qui permet d'approcher les 270Kw théoriques des pics de charge, grâce à la plateforme 800V. Il sera d'ailleurs possible de mieux filtrer les bornes par types et par puissance dans le planificateur, afin d'indiquer à la voiture son trajet au mieux.Aussi,Le système propose désormais Android Auto sans-fil et l'app native Spotify. Enfin, l'afficheur tête-haute devrait mieux gérer la cartographie.Enfin, il devient possible de, une option qui divise par deux les temps de charge sur les petites bornes en courant alternatif.