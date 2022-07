Le CEO de Volkswagen (Herbert Diess) mis à la porte à cause d'un logiciel trop buggé ?

nouveau CarPlay

Le software est la clef du futur

Nokia de l'automobile

Depuis vendredi et l'annonce du départ du patron du groupe allemand,. Avec un management très jupitérien, la presse auto estime surtout que Diess paie le passage à l'électrique à marche forcée.et Diess a ainsi développé toute la gamme ID 100% électrique, déclinée de la berline jusqu'au van aménagé -l'ID.Buzz est attendu pour la fin de l'année.Mais pour une autre partie de la presse . Comme vous aviez pu le voir dans nos différentes vidéos, le tout nouvel OSet les mises à jour promises en OTA peinent à venir -il faut souvent passer par la case atelier pour en profiter., mais c'était déjà la promesses faite l'an dernier, après que le programme ait immobilisé quantité d'ID.3 sur des parking géants, chacune nécessitant d'être branchée à un terminal pour être mises à jour !, dont le logiciel fait peine à voir face à Tesla ou encore Android Automotive. La récente adoption duchez Porsche avait d'ailleurs créé des dissensions au sein du groupe, Diess défendant apparemment son système maison,, bien plus à l'aise dans le domaine.Pire que cela,(parfois jusqu'à 2027) en raison de problèmes liés au logiciels, comme le rapportaitcette semaine. Cette descente aux enfer de Cariad semble donc avoir eu raison de son principal allié, Herbert Diess, qui n'a pas réussi à moderniser Volkswagen sur le plan logiciel.avait tweeté Elon Musk répondant à un de ses followers qui lui demandait ce qu'il pensait du changement de CEO.Fait amusant,. Si sur le plan de ventes, il semble avoir réussi son pari, on ne peut pas en dire autant sur la partie électrique et logicielle, où les véhicules du groupe sont à peine dans la moyenne -en terme de consommation, d'autonomie et de planification d'itinéraires.