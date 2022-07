Apple débauche un spécialiste de Lamborghini pour son projet d'Apple Car

Tim Cook n'en a toujours pas fini avec l'Apple Car et malgré les départs réguliers autour du projet, la firme continue d'embaucher. Dernière recrue en date,qui aurait été recruté pour dessiner le véhicule. Chez Lambo, il était responsable de toute la partie châssis et motricité -peut-être un indice sur le positionnement sportif du véhicule. Il a notamment, Aventador Coupé, Roadster, Superveloce et SVJ ainsi que sur des séries spéciales. Sur son profil LinkedIn , l'homme semble avoir quitté Sant'Agata Bolognese pour la Silicon Valley -Apple étant réputée pour faire venir sur place tous ses responsables.