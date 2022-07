Depuis 2000, Apple a déposé 248 brevets pour sa mystérieuse Apple Car

Les demandes de brevet liées aux véhicules d'Apple ont commencé à prendre de l'ampleur en 2008, l'année suivant la sortie du premier iPhone. Apple a cherché à se concentrer sur la connectivité entre l’iPhone et les voitures. (...) Mais en 2016, les demandes de brevet déposées par Apple -qui avaient été inférieures à 10 par an jusqu'au milieu des années 2010- ont commencé à augmenter, totalisant 44 par an, en forte hausse par rapport à 2015 (seulement sept). Et en 2017, la société a déposé un nombre record de 66 demandes, y compris celles liées à la conduite autonome.

Contrairement à Google, qui possède une branche spécialisée dans la technologie de conduite autonome, Apple dépose des demandes de brevet en vue de développer son propre véhicule

Au total, Apple a déposédepuis l'an 2000 (plus de vingt ans !) concernant « les logiciels de conduite autonome, les véhicules (électriques ou pas) ainsi que l’infrastructure, le confort de conduite (sièges ou suspension par exemple), les pare-brise, l'interface…».Pour 2021, si toutes les demandes déposées sont publiées par l'USPTO, Apple reviendrait à son niveau de 2017.Mais, selon, Tim Cook ne le surveillait que de loin, une attitude qui aurait nui au programme :. Ajouté à cela une volonté d'excellence, le désir de Cupertino de vouloirla voiture, a fait prendre énormément de retard a l’initiative.. Selon eux, externaliser la production nécessite plus de pièces et des niveaux de sécurité bien plus draconiens, et n'est pas du même niveau que celui des smartphones.