Il n'a pas détruit assez vite les AirTags des bagages qu'il volait

Cette fois-ci, son utilisation ne semble pas détournée de son but premier (protection des objets contre la perte ou le vol) et ne concerne pas de dossier de harcèlement !En effet, un individu vient d'être appréhendé après. Le bureau du shérif du comté d'Okaloosa (ça sonne presque comme dans Charlie et la Chocolaterie) vient d'annoncer que: un employé d'une compagnie aérienne a volé pour plusieurs milliers de dollars de bagages enregistrés avant d'être appréhendé.Plusieurs usagers s'étaient plaints d'avoir perdu leurs sacs ou valises (avec l'une, plus de 15 000 dollars de bijoux !) dont certains étaient équipés de la petite balise.Pour rappel, après la découverte des premiers détournements, Apple a conçu un(iPhone comme Android). Le 26 avril dernier, elle a également publié une nouvelle version dudes AirTags modifiant le son émis par une balise inconnue, qui serait placée à l'insu d'une personne dans ses affaires.